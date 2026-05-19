Az AI végleg eljött a podcastekért

A mesterséges intelligencia egyre több kreatív műfajra terjeszti ki a csápjait - ilyenek a podcastek, melyek szerkesztésébe és utómunkálataiba régóta bevonódott az AI, mely mostantól akár az elejétől a végéig átveheti a gyártási folyamatot.

A podcast-műfaj népszerűsége töretlen, a készítők pedig egyre többször nyúlnak a mesterséges intelligenciához annak érdekében, hogy adásaikat tökéletesítsék vagy például egy nyelvi szinkronizációnak köszönhetően még nagyobb közönség számára tegyék elérhetővé.

A Google és más, AI-megoldásokban utazó cégek viszonylag régóta rendelkeznek olyan eszközökkel, melyekkel teljesen szintetikus, többé-kevésbé hallgatható podcasteket lehet összerakni, ám ezekhez eddig rendszerint kellett egy bemenet, mondjuk egy témáról szóló háttérdokumentum, szkript, weboldal vagy egy videó, amiről az AI-hosztok el tudnak aztán diskurálni egymással.

Az Alexa+ hétfői frissítését követően már erre sincs szükség, az update-tel megjelenő Alexa Podcasts funkció ugyanis egy közönséges prompt alapján képes előállítani egy tetszőleges témájú podcast-epizódot.

A rendszer a felhasználó kérése alapján először elkészít egy adástervet, ezt követően lehet még finomhangolni az adást annak hosszának, nyelvezetének és a további fókuszpontjainak meghatározásával.

A végeredmény egyelőre csak angolul készül el és a funkció csak az Egyesült Államokban élők számára érhető el.