Kulcsfontosságú ősz elé néz a 4iG Távközlési Holding

Az eddig sem volt különösebb kérdés, hogy a 4iG Csoport legjobban teljesítő leányvállalata a részben állami tulajdonú 4iG Távközlési Holding Zrt., a társaság 2025-os üzleti eredményeiből pedig immár az is kiderül, hogy az a több mint két éven át tartó transzformációs folyamat milyen konkrét pénzbeli előnyökkel járt a vállalat számára.

Egy, megérett a meggy...

A tavalyi volt ugyanis az első olyan év, amikor a Vodafone Magyarország jogutódja, a One Magyarország Zrt. és a Digi Kft. előbb márkahasználat, majd később cégjogi szempontból is egyesült, létrejött emellett az egyfajta infrastruktúra-olvasztótégelyként működő 2Connect Kft., melybe átkerült a One Magyarország és az Invitech teljes, korábban már leválasztott vezetékes infrastruktúrája, illetve az Antenna Hungáriától megörökölt eszközállomány is.

A holdingcéghez tartozik továbbá a magyarországi leányvállalatok mellett az Albániában, Montenegróban és Észak-Macedóniában található céghálózat, melyek egységesen, a magyarországihoz hasonlóan One márkanéven működnek.

one üzlet a west end city centerben (forrás: One magyarország)

A 4iG Távközlési Holding legnagyobb piaca ettől függetlenül Magyarország, a hazai leánycégek a 634,8 milliárd forintos konszolidált nettó árbevétel 85,6 százalékát adták 2025-ben. A teljes cég eredménytermelő képessége a vállalat közleménye szerint 2025-ben több mint a kétszeresére emelkedett az előző évi 58,9 milliárd forinthoz képest, a konszolidált adózott eredmény pedig 118,2 milliárd forint volt.

kettő, csipkebokor vessző...

A csoport bejelentette, hogy a 2025-ben elért adózott eredmény a tervek szerint eredménytartalékba kerül, vagyis sem a távközlési holding 62,1 százalékát képviselő 4iG Nyrt., sem pedig a 37,9 százalékos pakettel rendelkező magyar állam nem jut osztalékhoz.

Az idei év legmeghatározóbb üzleti folyamata a 2Connect infrastruktúra cég értékének további hasznosítása lehet egy februárban kötött szándéknyilatkozat a 4iG Csoport és az e& PPF Telecom Group között.

A főkén a távközlési holding lakossági és kisvállalati üzletágára hatással lévő potenciális megállapodás részeként az e& PPF Telecom Group 38%-os kisebbségi részesedést szerezhet a 2Connectben, az ügylet mellett pedig az egyesült arab emírségekbeli szuverén befektetési alap további 11%-os részesedést vásárolhat a társaságban.

Ezzel párhuzamosan a 4iG Csoport távközlési leányvállalata, a 4iG Távközlési Holding Zrt. legfeljebb 49%-os meghatározó stratégiai részesedést szerezhet a CETIN Hungaryben, amelynek részvényesei között az e& PPF Telecom Group mellett a szingapúri szuverén befektetési alap, a GIC Private Limited is megtalálható.

három, te leszel a párom.

Az együttműködés technológiai integrációval is együtt járna, vagyis ezzel a One Magyarország és a Yettel Magyarország lényegében egyazon mobilinfrastruktúrát használná 2028-tól.

Bár tavasszal terjedtek olyan pletykák a hazai távközlésben, hogy a belengetett együttműködés csak azért kellett, hogy a Vodafone Csoporthoz tartozó, a One Magyarország kiemelt, ám egyetlen, nem a cégcsoportba integrált infrastruktúra-partnerének, a Vantage Towersnek a tárgyalási pozícióit a 2028-ban kifutó szerződés újrakötése előtt gyengítse, lapunkhoz eljutott bennfentes információk szerint a felek szándéka ennél komolyabb, amit a cégcsoport is megerősített.

A 4iG Csoport megkeresésünkre közölte, hogy a jelenlegi várakozások szerint az e& PPF Telecom Group-pal kötött végleges megállapodásra az ősz során mindkét fél részéről szignó kerülhet.

Innentől kezdődhet a versenyfutás az idővel, ha a 2Connect 2028-ra tényleg át kívánja venni a One Magyarország mobilos infrastruktúrájának az üzemeltetését. Az együttműködés a HWSW információi szerint komoly mérnöki és szabályozói kihívásokat egyaránt felvet, előbbit azért, mert az állomásokon ezzel újabb eszközcserékre lehet szükség, utóbbit pedig leginkább a megállapodás versenyjogi aspektusai miatt.