Átadja a kormányt a Dropbox alapítója

Ma már messze a Google Drive a legnépszerűbb felhőalapú tárhelyszolgáltatás, amit itthon nálunk is követ az NMHH 2024-es adatai szerint a Microsoft-féle OneDrive és az Apple iCloud, mindössze minimális részarányt hagyva a Dropbox és a Mammutmail számára. A két évtizede alapított Dropboxot kihívás elé állították az erősödő versenytársak, miközben az AI is betört, ennek farvizén egy fontos karrierhír jelzi, hogy a cég megújulásra vágyik.

A Dropboxot 2007-ben mindössze 24 évesen alapító Drew Houston arról tájékoztatta a munkatársakat, hogy 43 évesen már más jellegű kihívásokra vágyik, így ügyvezető elnöki pozícióra vált, míg a társ-vezérigazgató Ashraf Alkarmi egyedüli ügyvezető elnökként áll a cég élére a későbbiekben. Alkarmi 2024-ben csatlakozott a Dropboxhoz, előtte vezető pozíciókat töltött be többek között a Vimeo, az Amazon és a Meta vállalatoknál.

Houston több mint 2 milliárd dolláros nettó vagyont épített fel az egyik legismertebb SaaS-vállalattá erősödő Dropboxban lévő jelentős tulajdonrésznek köszönhetően. A szolgáltatás azonban nem vált az újabb generáció kedvenc/meghatározó szolgáltatásává, miután elérte népszerűségének csúcspontját.

A Dropbox éves bevétele 2017-ben meghaladta az 1 milliárd dollárt, négy évvel később pedig a 2 milliárd dollárt. Az elmúlt két évben azonban stagnálni kezdtek a számok, 2025-re pedig határozottan csökkenő tendenciát mutattak a jelentések. A legutóbbi negyedéves beszámoló szerint a szolgáltatásnak jelenleg több mint 18 millió fizető felhasználója van, és főként a médiaszakemberek, grafikusok, építészek körében maradt a napi munkafolyamatok alapvető eszköze a fájlok és fényképek megosztásához.

A vezetőváltás egyben stratégiai irányváltást jelez: az új vezérigazgató feladata nem pusztán a működés fenntartása, hanem egy teljesen új növekedési pálya kialakítása lesz. Úgy általánosságban az előfizetéses szoftverek piaca előtt álló nagy kihívás az egyre fejlettebb AI-eszközök érkezése, mióta az OpenAI és az Anthropic alapmodelljei lehetővé teszik egyes internetes termékek funkcióinak betöltését, ráadásul sok esetben már agentic AI képességekkel kiegészítve.

A Dropbox is próbál az utóbbi években felzárkózni AI-alapú fejlesztésekkel, és láthatóan szeretne hagyományos felhőalapú tárhelyszolgáltatásból AI-vezérelt munkaplatformmá próbál átalakulni, eddig a fájlkezelés és a vállalati produktivitási eszközök területén fektetett be ilyen irányú fejlesztésekbe.