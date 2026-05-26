Gigaüzletet köthetett a Qualcomm és a ByteDance

Nem elégszik meg az okostelefon-piacon kiharcolt dominanciájával a Qualcomm, mely azután, hogy 2024-ben útjára bocsátotta első, PC-kbe szánt rendszerprocesszorát, az adatközpontok irányába is utat törne magának. A cég tavaly ősszel jelentette be két, kifejezetten AI-fókuszú számítási feladatokra optimalizált egységét, az AI200-at és az AI250-et, melyek a versenytárs megoldásokhoz hasonlóan vízhűtéses rackekbe szerelve, illetve egyedileg konfigurált kiszerelésben is megvásárolhatóak lesznek.

A Bloomberg ügyhöz közeli forrásai szerint a vállalat legújabb markáns lépése, hogy megállapodást kötött a ByteDance-szel a kínai cég adatközpontjaihoz szükséges chipek szállításáról. A TikTok-tulajdonosa több millió Qualcomm chipre tart igényt, mivel alkalmazásspecifikus integrált áramkörökre van szüksége az agentic AI rendszerek és adatközponti számítások támogatásához. Az együttműködés pénzügyi részletei egyelőre még nem ismertek.

Amíg a Qualcomm chipjei a jogilag elfogadható számítási küszöbértékeken belül vannak, addig nem különösebben érintik a kínaiakkal kötött partnerségeit az amerikai korlátozások. A megállapodás tárgyát képező ASIC (Application-Specific Integrated Circuits) komponensek kifejezetten AI számításokra optimalizált chipek, melyek az általános GPU-knál hatékonyabbak energiafelhasználás és költségek szempontjából.

A ByteDance-en kívül a Meta, a Google és más nagy tech cégek is jelentős összegeket ruháznak be a külső chipbeszállítóknak való kitettség gyengítése érdekében egyedi chipgyártási képességekre. Egyre többen keresnek alternatívákat az Nvidia drága chipjeire, a ByteDance és a Qualcomm közti megállapodás is lényegében abban segíti a kínai felet, hogy diverzifikálhassa beszállítói láncát.

A piac pozitívan reagált az adatközponti terjeszkedés hírére, láthatóan a befektetők is beárazták az üzletági fordulópontot: a Qualcomm papírjainak értéke a kereskedési napot 5 százalékos pluszban zárta.