Egy városnyi infra áll üzembe a BL-döntőre

Ha valaki tíz évvel ezelőtt azt mondta volna nekem, hogy Budapesten 2026-ban Bajnokok Ligája döntőt rendeznek, aligha hittem volna őszintén benne, hogy ez tényleg megvalósul. Ha pedig azt mondta volna, hogy a döntő helyszínén a mobilszolgáltatás alapinfrastruktúráját jelentős részben egy cseh és arab kézben lévő cég biztosítja, valószínűleg komplett idiótának nézem.

Erre tessék, május 30-án a Puskás Arénában a gyepre lép a PSG és az Arsenal az UEFA Bajnokok Ligája döntőben, miközben a helyszínen tartózkodók telefonjai jórészt a cseh PPF és az arab e& tulajdonában lévő CETIN Hungary által üzemeltetett hálózati eszközökhöz csatlakoznak majd.

fotó: cetin hungary

Egy ilyen stadionrendezvényen a mobilkommunikációs szolgáltatás még a mobiltelefónia kánaánjaként beharangozott 5G-korszakban sem triviális. A Puskás Aréna üresen is szédítően nagy, nagyon koncentrált helyszín, ha pedig 64 ezer szurkoló megtölti (nem beszélve a stadionkoncertek gyakran ennél jóval nagyobb látogatószámáról), a korlátos kapacitású rádiós hálózatokra óriási terhelés zúdul egyszerre.

A CETIN a hasonló helyzetekből óhatatlanul fakadó torlódások elkerülése végett mostanra egy 148 antennából álló komplex, úgynevezett multioperátoros rendszert üzemeltet a stadionban, melyből 138 darab olyan 2x2 MiMo antenna, melyen a cég legfontosabb partnere, a Yettel Magyarország mellett a Magyar Telekom és a One Magyarország is nyújt 4G-s hozzáférést.

fotó: cetin hungary

A maradék 10 olyan aktív, C-sávban üzemelő antenna, mely kizárólag a Yettel ügyfelei számára biztosít 5G-szolgáltatást. Mint azt a mai stadionbejáráson az infrastruktúracég szakembereitől megtudtuk, egy ilyen zsúfolt közegben a terhelés mellett az interferencia az egyik legnagyobb ellenség, ezért a fenti 10 antennából csak a stadionkoncertek idején üzemel mindegyik - hiszen ilyenkor a küzdőtér lefedését is meg kell oldani, ami egy sportesemény során értelemszerűen nem szempont.

A szünetben jön az adatcunami

A hálózat egy-egy ilyen alkalommal nagyjából egy áltagos magyarországi város teljes forgalmát viszi el, mondták el nekünk a bejáráson, ahol hozzátették, hogy a kritikus időszak a sportesemények idején rendszerint a szünet, amikor a nézők hirtelen rázúdítják az összes addigi élményüket távol levő ismerőseikre vagy direktben vagy a közösségi hálózatokon keresztül.

Az üres Puskás Arénában, "rádiócsend" idején egyébként nem csak a Yettel, hanem a Telekom 5G-je is gigabittel hasít, legalábbis letöltési irányban, visszirányban már "csak" 150-160 Mbps kapacitás áll rendelkezésre, vagyis viszonylag könnyen kiszámolható, hogy mi történik olyankor, amikor erre a kapacitásra egyszerre bejelentkezik adott esetben több ezer kliens.

A helyzetet a szolgáltatók ideiglenes kapacitásbővítéssel is igyekeznek kompenzálni, a terheléselosztásban- és kezelésben a következő, jelentősebb lépcsőfok pedig az 5G Standalone topológia használata lehet, ahol az 5G-s hálózatra csatlakozó kliensek már nem használnak 4G-s erőforrást.

A CETIN éppen ilyen 5G-s infrastruktúrát üzemeltet a Yettel számára, de az öröm azért itt sem teljes, hiszen az 5G Standalone hálózatot az ilyen eseményeken feltételezhetően igen nagy számban jelen lévő iPhone-felhasználók nem tudják használni.

A roaming is bekavar

Nem elhanyagolható szempont, hogy a BL-döntő a kilátogató nagy számú külföldi néző miatt a roamingösszeköttetésekre is az átlagosnál jóval nagyobb terhet róhat, itt a partnerszolgáltatókkal létesített nemzetközi adatkapcsolatok is csúcsra járhatnak.

Ebből a szempontból kevéssé, rádiós oldalról viszont ha lehet még nagyobb kihívást jelenthet majd a BL-döntőt követő első, jelentős stadionkoncert, melyre a focicsapatok levonulása után két héten belül kerül sor, amikor a Metallica június 11-én és 13-án feláll a Puskás Aréna közepére épített körszínpadra.