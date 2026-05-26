Nem húzta sokáig az OTP webáruháza

A magyar e-kereskedelmi piacon az utóbbi években zajló erős koncentráció és a nyomasztó fölénnyel rendelkező külföldi szereplők mellett rendkívül nehéz dolga van annak, aki új belépőként akar jelentős hatást gyakorolni. Az OTP webshopja, a fizz.hu a csoport első komoly próbálkozásaként nyitotta meg kapuit a szegmensben még 2024 márciusában, de a számottevő tőkeháttér ellenére sem tudott sikertörténetté válni.

Most már hivatalos, hogy az eMAG-hoz és a Pepitához hasonlóan piactér-modellre építő fizz.hu mindössze két év után bezárja kapuit. Az OTP Csoport keddi közleménye szerint az eredeti cél elérése annyira eltávolodott a tervezési időtávtól, hogy „a pénzügyi racionalitás jegyében” az e-piactér bezárása mellett döntöttek. A csoport szerint az e-kereskedelmi piac az elmúlt években jelentősen átalakult, így a remélt növekedés elmaradása mellett a kedvezőtlen makrokörnyezet is nem várt módon alakította a versenyt.

A csoport szerint a fizz.hu fejlesztése során szerzett tapasztalatok fontos szerepet játszanak majd az eddig még nem részletezett jövőbeni fejlesztéseikben, és a beyond banking stratégiát is folytatják.

A Forbes.hu-nak nyilatkozó belsős forrás szerint a cég a múlt héten elküldte az összes próbaidős kollégát, lekerültek a jelenleg futó álláshirdetések is a keddi hivatalos bejelentés előtt. Egy belsős értekezleten az is elhangzott, hogy az eredeti, 2021-es modellt későn implementálták, ezért a csapat egyre rosszabb tervekkel tudott menni, végül pedig az OTP úgy döntött, hogy ezt ebben a formában nem finanszírozza tovább. A lap szerint nem meglepő a bank lépése a 2025-ös gazdasági adatokat látva, mivel tavaly 8,5 milliárd forintos veszteséget könyveltek el.

A versenytársakkal (pl. eMAG, Alza) szemben a Fizz nem rendelkezett saját árukészlettel vagy raktárhelyiséggel, az oldal gyakorlatilag közvetítő volt a kereskedők, a gyártók és a vásárlók között. Így lényegében semmi akadálya nem volt annak, hogy a Fizzen ugyanazt a terméket akár több kereskedő is egyszerre árulhassa.

Az OTP a hazai e-kereskedelemben a fizz előtt jobbára fizetési szolgáltatóként volt csupán jelen az OTP Mobil által fejlesztett SimplePay online fizetési megoldással, mely 2016-os indulását követően gyorsan az egyik legnépszerűbb fizetési formává vált az onilne térben és mára több mint 20 ezer elfogadóhellyel rendelkezik.