Vége az egy szűk esztendőnek a telkóban

A tavalyi inflációkövető díjindexálás "önkéntes" felfüggesztését követően idén nyáron mindhárom nagy távközlési cég lép és érvényesíti a 2025-ös inflációs adatok alapján kalkulált díjemelési automatizmust.

Ha valakiben volt szemernyi remény azzal kapcsolatban, hogy a távközlési szektor Nagy Mártonék angolos távozását követően nem nyúl ismételten az inflációkövető díjkorrekció intézményéhez, annak a héten megjelenő sajtóhírek alighanem végképp tönkrevágták a tavaszi idillt.

Immár bizonyossá vált ugyanis, hogy a nagy szolgáltatók a nyáron végrehajtják az inflációkövető díjkorrekciót. melynek mértéke a 2025-ös éves pénzromlás szintjéhez igazodva egységesen 4,4% lesz. Kicsit részletesebben:

A Magyar Telekom július 1-jei hatállyal emel, de csak az idén március előtt megjelent tarifacsomagok esetében,

A Yettel Magyarország július 31-ig korrigál,

A One pedig mindenkinél később, szeptember 1-jétől hajtja végre az áremelést, mely a lakossági vezetékes szolgáltatásokat nem érinti - utóbbi szegmensben portfoliótisztítás várható, ami a legritkább esetben jár a havi díjak csökkenésével.

Utóbbi módszer, azaz a portfolióátalakítás volt amúgy a telkók bevált technikája az árak korrigálására a díjkorrekció 2022-es bevezetése, majd 2023-as első alkalmazása előtt, kétségtelen azonban, hogy a díjindexálás nagyobb transzparenciát visz a folyamatba.

Ettől még persze nem kell örülni neki, hiszen ma azért mégiscsak úgy kell kötelezettséget vállalnia egy előfizetőnek, amikor aláír egy két évre szóló határozott idejű szerződést egy szolgáltatónál, hogy fogalma sincs, a második évben pontosan hogyan is alakulnak majd a költségei.

Ezzel az aprósággal a területet felügyelő Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak amúgy 2022-ben nem akadt különösebb problémája, még úgy sem, hogy 2023-ban majd 2024-ben a mostanihoz képest számottevően nagyobb korrekciót alkalmaztak a telkók.