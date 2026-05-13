Lázadnak a Meta dolgozói a munkahelyi adatgyűjtés ellen

Petíciót indítottak az alkalmazottak az egérmozgást követő szoftver telepítése ellen, mely a Meta későbbi AI-fejlesztéseihez harácsolna adatokat a dolgozók tevékenységeivel kapcsolatban.

Április végi jelentésekből derült ki, hogy a Meta az alkalmazottak munkahelyi aktivitásáról is tömegesen tervez adatot gyűjteni a Model Capability Initiative (MCI) szoftver segítségével. Az eszköz a dolgozók egérmozgása és billentyűleütései mellett a munkavégzés során használt appokról és weboldalakról is képernyőmentéseket készít, hogy jó minőségű képzési adatokat gyűjtsön AI-fejlesztéseihez, köztük az AI-ügynöki funkciókhoz.

Andy Stone szóvivő nyilatkozatából kiderült, hogy a vállalat elsősorban azért szeretné felhasználni az adatokat, mert még küzd az AI-ügynökök fejlesztésével, és az olyan automatizált folyamatokkal, mint az egérmozgatás, gombokra kattintás és legördülő menükben való navigáció további fejlesztésekre van szükség. Ugyan szabadon hozzáférhető forrásokból rengeteg szöveg, kép és videó érhető el az AI-modellek betanításához, a valós felhasználói interakciókból származó adatok összekalapozása nehezebb feladat.

A Reuters friss beszámolója szerint a cég tiltakozó alkalmazottai több amerikai irodában is röpiratokat terjesztenek a telepített egérkövető szoftverek ellen indított petíció aláírására buzdítva. Az adatgyűjtési ügy minden bizonnyal már csak olaj volt a tűzre az egyébként is elégedetlenkedő munkások számára, akik hónapok óta kritizálják a belsős platformokon és online fórumokon keresztül a cég elbocsátásokkal kapcsolatos intézkedéseit és terveit.

Eleanor Payne, a techszektor muznkavállalóit képviselő United Tech and Allied ​Workers (UTAW) szakértője szerint a Meta dolgozók isszák meg a levét a vezetőség meggondolatlan és költséges lépéseinek azzal, hogy a vezetők spekulatívan állnak az AI-hoz, miközben a kiterjedt leépítések mellett még drakonikus megfigyelést is bevezetnek a munkahelyen.

Utóbbi azért különösen kegyetlen, mert a dolgozók által generált adatok közvetlenül hozzájárulhatnak olyan eszközök fejlesztéséhez, amelyek később részben kiválthatják az ő munkájukat. A munkavállalók számára nem egyértelmű, hogy munkájuk milyen mértékben járul hozzá saját pozíciójuk hosszú távú bizonytalanságához, azt mindenesetre már tudni, hogy a Meta tervei szerint májustól kezdődően globális munkaerőállománya akár 10 százalékát is elbocsátani készül, miután idén már mintegy 2000 alkalmazottól vált meg.