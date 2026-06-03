AirDrop-kompatibilis lett egy csomó androidos mobil

A Google tavaly ősszel jelentette be, hogy lehetővé válik az androidos készülékek és az iPhone-ok (és iPadek) közti közvetlen fájlmegosztás az Android operációs rendszerbe épített Quick Share funkción keresztül. A Quick Share segítségével a felhasználók az Apple AirDrop nevű fájlátviteli rendszerén keresztül csatlakozhatnak az ismerősök, családtagok, barátok iPhone-jaihoz, lehetővé téve ezzel a peer-to-peer fájlmegosztást a két eszköz között.

A lehetőség eleinte csak a Pixel 10 okostelefonokon nyílt meg, de a keresőóriás a napokban blogposztban közölte, hogy jelentősen kiterjesztette a támogatott eszközök listáját, miután sikerült elhárítani a kezdeti problémákat. A hosszútávú cél természetesen az, hogy idővel az összes androidos okostelefon képes legyen így kapcsolódni az iPhone-okhoz.

A frissített támogatott listára felkerült modellek közt szerepelnek a legutóbbi Galaxy S-csúcsszériák (Galaxy S24, S25, S26), a Z Flip 6-7, Galaxy Z Fold 6-7, a Galaxy Z TriFold, ezen felül a Xiaomi 17T Pro, a OnePlus 15, az OPPO márkától a Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9s, Find N6 modellek. A kínaiak közül még a Vivo X300, X300 Pro, X300 Ultra, HONOR Magic V6 készülékek.

A fájlátvitelhez a fogadó eszközt először mindenki által felfedezhető állapotba kell váltani (Apple készülékek esetében ez egy tízperces időintervallumra adható meg), ezt követően a fájlátvitel pont úgy működik a két eszköz között, mintha két iPhone között zajlana a folyamat.

A Google szerint az Androidba épített fájlátviteli megoldás nem valamiféle hátsó kapun alapul, a cég teljes mértékben iparági sztenderdeken nyugvó, magas szintű biztonsági előírásoknak megfelelő, saját implementációt használt a fájlátvitelhez, amit ráadásul egy független kiberbiztonsági tanúsítócéggel is jóváhagyatott.

Az ominózus framework a Wi-Fi Alliance által gründolt Wi-Fi Aware, melynek implementációja az iOS 26 (iPadOS 26) megjelenésével valósult meg az Apple oldalán (az Android már sokkal korábban, a 8.0-s verziótól támogatja a protokollt).