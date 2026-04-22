Alaposabban figyelné meg dolgozóit a Meta az AI miatt

A Meta Superintelligence Labs csapata által közölt belsős dokumentumok alapján a közösségi óriás az alkalmazottak munkahelyi aktivitásáról is tömegesen tervez adatot gyűjteni a Model Capability Initiative (MCI) szoftver segítségével – jelentette a Reuters. Az eszköz a dolgozók egérmozgása és billentyűleütései mellett a munkavégzés során használt appokról és weboldalakról is képernyőmentéseket készít majd, hogy jó minőségű képzési adatokat gyűjtsön AI-fejlesztéseihez, köztük az AI-ügynöki funkciókhoz.

A cég kommunikációja szerint így valójában az alkalmazottak a napi feladataik elvégzésével a modellek fejlesztéséhez is hozzájárulhatnak, mivel valós példákon keresztül lehet majd finomítani a technológiát. Andy Stone szóvivő nyilatkozatából kiderül, hogy a vállalat elsősorban azért szeretné felhasználni az adatokat, mert még küzd az AI-ügynökök fejlesztésével, és az olyan automatizált folyamatokkal, mint az egérmozgatás, gombokra kattintás és legördülő menükben való navigáció további fejlesztésekre van szükség.

Ugyan szabadon hozzáférhető forrásokból rengeteg szöveg, kép és videó érhető el az AI-modellek betanításához, a valós felhasználói interakciókból származó adatok összekalapozása nehezebb feladat. Egyes vállalatok kézmozgáskövető protézisekkel próbálják előállítani az emberi interakciók során keletkező adatokat.

A Meta csak az amerikai alkalmazottak körében gyűjt adatot, Európában ez a szintű megfigyelés eléggé aggályos lenne jogi szempontból, és valószínűleg csak bajt hozna a cég fejére az unióban, mely többek közt arra buzdítja a hétköznapi közösségimédia-felhasználókat is, hogy lehetőség szerint ne járuljanak hozzá és tiltsák le az AI-modellek képzésének céljából zajló adatgyűjtést a platformokon. A legtöbb jogrendszerben az adatkezelés céljának módosítása új jogalapot és gyakran kifejezett munkavállalói hozzájárulást igényel.

A ChatGPT által berúgott chatbot-őrület után az iparági trendek már rég a komplex feladatok ellátására képes, akár szakosodott ügynökök (agent) létrehozása felé mutatnak. A meghatározó szereplők nem érik be a szövegek, képek és kódok generálásával, a következő lépés a komplett cselekménysorok végrehajtására képes AI-ügynökök fejlesztése. A nagy szereplők közül az OpenAI, az Anthropic, a Google és a Perplexity is elkezdték már bemutatni/bevetni saját megoldásaikat, a Meta pedig több téren is kullog utánuk, holott tetemes összegeket öl bele AI-ba.

Még ironikusabb, hogy a dolgozók által generált adatok közvetlenül hozzájárulhatnak olyan eszközök fejlesztéséhez, amelyek később részben kiválthatják az ő munkájukat. A munkavállalók számára nem egyértelmű, hogy munkájuk milyen mértékben járul hozzá saját pozíciójuk hosszú távú bizonytalanságához, azt mindenesetre már tudni, hogy a Meta tervei szerint májustól kezdődően globális munkaerőállománya akár 10 százalékát is elbocsátani készül, miután idén már mintegy 2000 alkalmazottól vált meg.