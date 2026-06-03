Project Solara: készül az appok nélküli világra a Microsoft

A legszemélyesebb eszközeinket rövidesen átvehetik az uralmat az alkalmazásoktól az AI-agentek vagy kissé suta fordításban ügynökök - e mögé az elsőre kissé ijesztően, vagy éppen utópisztikusan hangzó előrejelzés mögé egyre több technológiai nagyágyú áll be. A legújabb támogató a Microsoft, mely a Build 2026-on bemutatta a Project Solara-t, az agentek számára fejlesztett platformját, illetve annak első koncepció-eszközeit.

A két, tegnap bemutatott eszköz alapvetően két eltérő célt szolgál, ugyanarra az alapra, illetve operációs rendszerre építve, mely ezúttal nem a Windows, hanem egy az Android Open Source Project-re (AOSP) építő megoldás Microsoft Device Ecosystem Platform néven. Ebbe azért beledrótoztak több fontos Microsoft vállalati platformot, illetve köré építettek egy interfészt, mellyel a különböző AI-agentek kapcsolódni tudnak a rendszerhez.

A Solara egyik különlegessége, hogy a koncepció szerint a jelenleg általánosan használt eszközökkel, így elsősorban PC-kkel és okostelefonokkal ellentétben sosincs fix felhasználói interfész, azokat ugyanis az éppen használt funkcióknak megfelelően az ágensek alakítják majd.

Project Solara: A new vision for agent-first computing Még több videó

A demózott eszközök közül az egyik, a Desk Concept kevésbé tűnik formabontónak, kialakítása alapján leginkább egy közönséges okoskijelzőre hasonlít, melyet érintőkijelzővel, kamerával és mikrofonnal láttak el. Az eszköz a helyzetnek megfelelően akár második monitorként is működhet, de bizonyos korlátok között akár egy Windows PC-t is helyettesíthet a Windows 365 felhőszolgáltatásra építve.

A fenti eszköznek a fő gyártópartnere a MediaTek lehet, míg a Badge Concept nevű megoldáshoz a Qualcomm nyújthatja majd a rendszervezérlő áramkört. Ez az eszköz leginkább a hagyományos munkahelyi azonosítókártyákra hajaz, lényegében hasonló funkcióval felruházva - egyfajta kulcs lehet ahhoz, hogy az AI-agentek végrehajtsák a kapott utasításokat.

A Project Solara bemutatója során a Microsoft illetékesei számtalanszor hangsúlyozták, hogy a látottak egy korai koncepciónak felelnek meg csupán, így egyelőre szó sincs arról, hogy akár az asztali egység, akár a nyakba akasztható miniszámítógép egyhamar a boltokba kerülhet.

Az viszont jól látszik, hogy a technológiai iparág prominens szereplői egyaránt ebbe az irányba tapogatóznak. Az egyik legelső mainstream eszköz pedig itt is, akárcsak a chatbotok és nagy nyelvi modellek területén az OpenAI műhelyéből kerülhet ki, annak a Jony Ive-nak a közreműködésével, aki az Apple több népszerű termékének, így többek között az iPhone-oknak a tervezésében is kulcsszerepet játszott.