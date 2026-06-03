Van olyan statisztika, amiben az angolok vitték a BL-döntőt

A csapatok már rég levonultak a pályáról az UEFA Bajnokok Ligája múlt szombati döntőjét követően, mely nem csak a résztvevő csapatok, hanem a szervezők és egyéb technológiai közreműködők számára is az év egyik legnagyobb kihívásának bizonyult. Ilyen technológiai partnerek a labdarúgószövetséggel közvetlen kapcsolatot nem ápoló mobilszolgáltatók, melyek hálózatai csúcsra jártak a szombati döntő ideje alatt.

A három hazai operátor közül kettő, a Yettel Magyarország és a Magyar Telekom adott ki a hét elején információkat arról, hogy a stadionba jegyet váltó mintegy 61 ezer, illetve a környéken, vagy akár az olyan kiemelt helyszíneken, mint a Hősök terén felállított szurkolói zónában jelen lévő drukkerek hogyan, pontosabban mennyit használták a mobiljaikat.

Puskás vs. Szolnok

A Telekom statisztikái szerint a döntő ideje alatt a Puskás Arénában és annak közvetlen környezetében a teljes mobiladat-forgalom közel 6000 GB volt, ami csaknem kétszerese a pár héttel korábban rendezett Magyar Kupa döntőjén mért értéknek. A döntőn a feltöltési forgalom aránya közel háromszorosára nőtt, az élő videóknak, illetve a különböző közösségimédia-megosztásoknak köszönhetően - közölte a Telekom.

gabriel magalhaes az eredményhirdetés után a puskás arénában (fotó: getty)

A csúcsterhelés nagyságát jól szemlélteti, hogy a Puskás Aréna teljes mobiladat-forgalma a mérkőzés alatti órákban még a hasonló lélekszámú Szolnok város mobilforgalmát is meghaladta: a város adatforgalma mintegy 25 százalékkal maradt el a stadionban mért értéktől. A Telekom hálózatára kapcsolódó angol szurkolók kb. négyszer, a franciák háromszor annyi adatfogalmat generáltak; a döntő napján összesen pedig kétszer annyi SMS-t küldtek, valamint háromszor annyi hívást bonyolítottak, mint előző szombaton.

A Yettel közleménye erősebb roaming fókuszt képvisel, ugyanakkor a cég saját tapasztalatai szerint már inkább francia dominancia jellemezte az eseményt. Hiába jelent meg ugyanis a döntő alatt több mint másfélszer annyi, közel négyezer brit felhasználó a Yettel hálózatán, mint francia, utóbbiak intenzívebben használták a mobilinternetet: az egy felhasználóra vetített adatforgalomban a különbség közel 50 százalékos.

A stadion szűken vett környezetébe érkezett több tízezres tömeg mobilforgalmi adataiból kiderül, hogy a hazai szurkolókon túl 83 ország mobilfelhasználója csatlakozott a CETIN Hungary által üzemeltetett hálózatra, és csak ők a meccs ideje alatt több mint 3000 gigabájt adatot forgalmaztak - állítja a Yettel.

Azt egyik szolgáltató sem közölte, hogy a döntő alatt összesen hány ügyfelet szolgált ki roamingkörnyezetben, ilyen helyzetben ugyanakkor egyáltalán nem triviális, hogy a külföldi előfizető készüléke automatikusan a leggyorsabb, legnagyobb kapacitású hálózatot választja ki.

Nem mindig a legjobb nyer

Roaminghelyzetben ugyanis a terminálok automatikus hálózatválasztás esetén elsősorban a roamingmegállapodások - azaz jórészt üzleti szempontok - alapján preferált partnerek hálózatait részesítik előnyben, és csak akkor váltanak "alacsonyabb szintű" partnerhálózatra, ha a rádiós vételi viszonyok ezt indokolják.

Az EU-n belül barangoló ügyfelek helyzete a költségek és az elérhető technológiák tekintetében valamivel rendezettebb, mivel a hatályos jogszabályok értelmében a partnerszolgáltatónak az ügyfél rendelkezésére kell bocsátania minden olyan, a honos hálózatban egyébként elérhető technológiai platformot (5G, VoLTE stb.), melyet a külföldi előfizető otthon is használ - mindezért a külföldi ügyfél szolgáltatója bizonyos adatforgalmi limit eléréséig semmilyen többletköltséget nem számíthat fel.