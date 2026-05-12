Bármi is lesz a Karmelitából, valaki vigyen oda térerőt!

A Karmelita kolostor bármennyire is reprezentatív, több szempontból sem ideális irodaépületnek a jelenlegi formájában.

A Karmelita kolostor adott otthont 2019-től a Miniszterelnöki Kabinetirodának valamint a kormányfői irodának, az újonnan hivatalba lépő kormánynak azonban más tervei vannak az épületegyüttessel, mely eddigi fennállása alatt egyébként sokkal hosszabb ideig volt színház, mint kolostor (vagy miniszterelnöki rezidencia).

Mielőtt azonban újra színház, múzeum vagy bármi más, remélhetőleg közhasznú ingatlan lenne az épületből, Magyar Péter miniszterelnök tegnap tartott benne egy élő tárlatvezetést, melybe bizonyos pontokon látványosan beletrollkodott a technika ördöge.

Az élő adás ugyanis leginkább az épület belső tereiben, illetve a kormányinfók által is használt színházteremben szétesett, egy ponton a miniszterelnök fel is hívta a stáb figyelmét:

Menjünk innen gyorsan, nehogy megszakadjon az adás!

De hogy fordulhat elő ilyen Magyarországon, ahol minden mobilhálózat köztudottan a párját ritkítja, ráadásul Budapest kellős közepén?

Aki kicsit figyelt fizikaórán a középsuliban, valószínűleg tudja amúgy a választ, hiszen a legalább másfél méter vastag falak és az erődszerű felépítés viszonylag kevéssé kedvez a rádióhullámok terjedésének.

Csakhogy azokat a rádióhullámokat beltéri antennákon is lehet sugározni, ezek telepítésére azonban mindeddig láthatóan kevés figyelmet fordítottak - vagy csak fontosabb dolgokra kellett a pénz.

A videóból amúgy kiderül még egy apró kulisszatitok is, mely valamennyit elárul az új miniszterelnök technológiához való hozzáállásáról: Magyarnak egy kék iPhone 17 Pro -ja van (mivel ez a mobil volt a kampány idején is nála, feltételezhetően ez nem szolgálati telefon), amin remélhetőleg már bekapcsolta a Lockdown Mode-ot mondjuk Orbán Anita javaslatára, aki a távközlésben eltöltött évei alatt vélhetően pontosan felmérhette, milyen kockázatokkal jár a mobilhasználat az olyan kiemelt személyek esetében, mint egy miniszterelnök vagy éppen egy külügyminiszter.