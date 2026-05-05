Bajuszrajzolással próbálják megkerülni a brit gyerkőcök az életkor-ellenőrzést

A kiskorúak közel harmadának sikerült becsapni valamelyik online platform életkor-ellenőrző rendszerét.

Az Egyesült Királyságban működő online szolgáltatók számára az Online Safety Act (OSA) hónapok óta szigorúbb előírásokat határoz meg az életkor-ellenőrzéshez a felnőtt és a kiskorú felhasználók megkülönböztetése érdekében. Az Internet Matters brit online biztonsági csoport szerint a jelenleg alkalmazott rendszereket azonban könnyűszerrel megkerülhetik a fiatalok, egyes esetekben az is elég, ha csak bajuszt rajzolnak az arcukra.

Az előírások szerint az online szolgáltatók többféle módszert alkalmazhatnak az életkor ellenőrzéséhez, ez lehet például a hivatalos okmányok ellenőrzése, bankkártya- vagy pénzügyi azonosítás, arcfelismerésen alapuló életkor-becslés vagy harmadik fél által végzett hitelesítés. Az adatvédelmi aggályok mellett a másik fő kritika, hogy a legtöbb megoldás rendkívül könnyen kijátszható. Az eddig észlelt kerülőutak közt a leggyakoribb a VPN-használat (egy olyan országot választva tartózkodási helynek, ahol nem érvényesek a szigorúbb előírások), a hamis személyazonosító adatok használata, vagy az AI-jal manipulált képek megadása.

A hazai IT felrázásához haza kell hozni a legjobbjainkat Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat. Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat.

A hazai IT felrázásához haza kell hozni a legjobbjainkat Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat.

Bár a brit lakosság többsége támogatja az életkor-ellenőrzést, sokan kételkednek annak hatékonyságában, amit a felmérések is igazolnak. Az Internet Matters több mint 1000 gyermek és szülő részvételével készítette el kutatását, melyből többek közt kiderült, hogy a gyerekek 46 százaléka szerint könnyű megkerülni az ellenőrzéseket, és csak 17 százalék szerint nehéz feladat becsapni a platformok üzemeltetőit.

Ténylegesen pedig a gyerekek 32 százaléka számolt be arról, hogy sikerrel járt legalább egy esetben.

A gyerekek által használt módszerek változatosak: sokan videójátékos karakterekkel csapják be a videós szelfirendszereket, vagy egyszerűen csak hamis születésnapi dátumot írnak be, esetleg más személyi igazolványát használják. Ennél némileg viccesebb, hogy több esetben a gyerkőcök akár bajuszt is rajzoltak az arcukra, hogy becsapják a kormeghatározó szűrőket.

Máshol is vannak még hiányosságok: március végén arról írtak a jelentések, hogy a fiatalok közösségimédia-korlátozását elsőként meglépő Ausztráliában a 16 év alattiak közel 70 százalékának van Instagram-, Snapchat- vagy TikTok-fiókja, és továbbra is tudják használni a szolgáltatásokat a helyi tiltó rendelkezések ellenére, amiért az üzemeltetőket készül felelősségre vonni a kormányzat.

Az eSafety a tilalom hatálybalépése óta kiadott első átfogó jelentésében jelentős megfelelési hiányosságok felfedezését jelentette a platformokon. Egyes szolgáltatások nem alkalmaztak az online tevékenység elemzésén alapuló életkor-meghatározó megoldást, csak olyan kormeghatározási intézkedéseket, mint a fényképen alapuló ellenőrzések. A szabályozó hatóság szerint valószínűsíthető, hogy sok 16 év alatti ausztrál gyermek képes volt fiókot létrehozni korhatáros közösségi média platformokon egyszerűen azzal, hogy kijelentette, hogy 16 éves vagy idősebb.