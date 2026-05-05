Bajuszrajzolással próbálják megkerülni a brit gyerkőcök az életkor-ellenőrzést
Az Egyesült Királyságban működő online szolgáltatók számára az Online Safety Act (OSA) hónapok óta szigorúbb előírásokat határoz meg az életkor-ellenőrzéshez a felnőtt és a kiskorú felhasználók megkülönböztetése érdekében. Az Internet Matters brit online biztonsági csoport szerint a jelenleg alkalmazott rendszereket azonban könnyűszerrel megkerülhetik a fiatalok, egyes esetekben az is elég, ha csak bajuszt rajzolnak az arcukra.
Az előírások szerint az online szolgáltatók többféle módszert alkalmazhatnak az életkor ellenőrzéséhez, ez lehet például a hivatalos okmányok ellenőrzése, bankkártya- vagy pénzügyi azonosítás, arcfelismerésen alapuló életkor-becslés vagy harmadik fél által végzett hitelesítés. Az adatvédelmi aggályok mellett a másik fő kritika, hogy a legtöbb megoldás rendkívül könnyen kijátszható. Az eddig észlelt kerülőutak közt a leggyakoribb a VPN-használat (egy olyan országot választva tartózkodási helynek, ahol nem érvényesek a szigorúbb előírások), a hamis személyazonosító adatok használata, vagy az AI-jal manipulált képek megadása.
A hazai IT felrázásához haza kell hozni a legjobbjainkat Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat.
Bár a brit lakosság többsége támogatja az életkor-ellenőrzést, sokan kételkednek annak hatékonyságában, amit a felmérések is igazolnak. Az Internet Matters több mint 1000 gyermek és szülő részvételével készítette el kutatását, melyből többek közt kiderült, hogy a gyerekek 46 százaléka szerint könnyű megkerülni az ellenőrzéseket, és csak 17 százalék szerint nehéz feladat becsapni a platformok üzemeltetőit.
Ténylegesen pedig a gyerekek 32 százaléka számolt be arról, hogy sikerrel járt legalább egy esetben.
A gyerekek által használt módszerek változatosak: sokan videójátékos karakterekkel csapják be a videós szelfirendszereket, vagy egyszerűen csak hamis születésnapi dátumot írnak be, esetleg más személyi igazolványát használják. Ennél némileg viccesebb, hogy több esetben a gyerkőcök akár bajuszt is rajzoltak az arcukra, hogy becsapják a kormeghatározó szűrőket.
Máshol is vannak még hiányosságok: március végén arról írtak a jelentések, hogy a fiatalok közösségimédia-korlátozását elsőként meglépő Ausztráliában a 16 év alattiak közel 70 százalékának van Instagram-, Snapchat- vagy TikTok-fiókja, és továbbra is tudják használni a szolgáltatásokat a helyi tiltó rendelkezések ellenére, amiért az üzemeltetőket készül felelősségre vonni a kormányzat.
Az eSafety a tilalom hatálybalépése óta kiadott első átfogó jelentésében jelentős megfelelési hiányosságok felfedezését jelentette a platformokon. Egyes szolgáltatások nem alkalmaztak az online tevékenység elemzésén alapuló életkor-meghatározó megoldást, csak olyan kormeghatározási intézkedéseket, mint a fényképen alapuló ellenőrzések. A szabályozó hatóság szerint valószínűsíthető, hogy sok 16 év alatti ausztrál gyermek képes volt fiókot létrehozni korhatáros közösségi média platformokon egyszerűen azzal, hogy kijelentette, hogy 16 éves vagy idősebb.