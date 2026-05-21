Tajvan is nyomozást indított a Super Micro háza táján

Ismét botrányba keveredett a szerverpiac egyik meghatározó, független szereplője, az amerikai székhelyű, de jórészt ázsiaiak által irányított Super Micro. A vállalat háza táján ezúttal a tajvani ügyészség folytat nyomozást - három, a gyártóval kapcsolatban álló személyt azzal vádolnak, hogy az exportkorlátozásokat kijátszva kínai vevőkhöz juttatták el az Nvidia fejlett AI-feldolgozóegységeit tartalmazó szervereket.

A tajvani hatóságok egyelőre sem a gyanúsítottak nevét nem közölték, sem pedig azt, hogy a Super Micro állományába tartoznak-e, módszerükről pedig eddig annyi derült ki, hogy az eszközöket hamisított kísérődokumentumokkal látták el, tevékenységük pedig "hatalmas összegű illegális profitot" termelt a számukra.

8 erős érv a friss AI Engineering alapjai képzésünk mellett Összefoglaltuk röviden, hogy miért érdemes részt venni a május 26-án induló online tanfolyamon.

Az ügyészség kezdeményezésére szerdán a tajvani parti őrség tucatnyi helyszínen tartott összehangolt házkutatásokat, beleértve a gyanúsítottak otthonait, illetve külső cégek telephelyeit, mely során bizonyítékokat foglaltak le, több személyt őrizetbe vettek, illetve tanúként idéztek be.

Az eset kísértetiesen hasonlít arra az amerikai akcióra, mely idén márciusban szintén három személy - köztük két Super Micro alkalmazott - illegális exporttevékenysége nyomán indult. Egyikük, Yih-Shyan Liaw ráadásul a cég egyik alapítója volt, akit az ügy nyilvánosságra kerülését követően azonnal eltávolítottak a vállalat menedzsmentjéből.

A vádirat szerint a három vádlott először egy délkelet-ázsiai desztinációba szállította a szervereket a tajvani gyárakból, ahol azokat újracsomagolták és jelöletlen dobozokban Kínába szállították.

A módszernek emellett része volt az is, hogy a csempészett berendezések gyári címkéit eltávolították és dummy egységekre ragasztották át, melyeket átmeneti raktárakban tároltak, így azok papíron soha nem kerültek át Kínába, az ellenőrzésnek pedig nem tűnt fel, hogy a becsomagolt szerverek nem valódiak.