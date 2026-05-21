Meglendült a héten a kasza a Meta-nál

A korábbi pletykáknak megfelelően - igaz, kisebb számú kollektívát érintően - megkezdte az idei tavaszi leépítési kört a Meta, mely ezúttal is a cég működésének hatékonyabbá tételével, illetve a növekvő beruházásigény kompenzálásával magyarázta a létszámcsökkentést.

Kiszivárgott, hivatalosan meg nem erősített információk szerint a héten mintegy 8000 Meta alkalmazott kaphatta meg a felmondólevelét, 7000 munkavállalót pedig új, mesterséges intelligencia fejlesztésekkel összefüggő területekre csoportosítottak át, befagyasztottak továbbá nagyjából 6000 nyitott álláspozíciót a cégnél.

A 8000 alkalmazott nagyjából a cég teljes, jelenlegi munkaerő-állományának tíz százalékát teszi ki - a márciusban szárnyra kelt pletykák ennél nagyobb, az állomány 20%-át elérő létszámleépítésről szóltak, ami a Meta fennállásának eddigi legnagyobb mértékű elbocsátás lett volna.

A cég Reality Labs divíziójától idén év elején már elküldtek körülbelül 1500 alkalmazottat, tavaly év elején pedig a teljes cég közel öt százalékát faragta le, amit több kisebb hullám követett még.

A Meta Platforms eközben gigantikus összegeket ölne idén főként mesterséges intelligencia megoldásokkal összefüggő beruházásokba. A menedzsment az év elején jelentette be, hogy 2026-ban 135 milliárd dollárt szánna beruházási keretnek, ami csaknem a duplája az egy évvel korábbi keretösszegnek. A pénzkeret jelentős mértékben a tavaly alapított Meta Superintelligence Labs büdzséjét erősítené.