Mobilról is vezérelhetővé válik a Codex

Az asztali környezetekkel való szinkronizációt hozza be a ChatGPT mobilappba épített Codex újítása, ami az OpenAI szerint még szabadabb munkavégzést tesz lehetővé.

Az OpenAI tavaly tavasszal kezdte el bevezetni különálló alkalmazásként Windows és Mac alá a kódolási feladatokhoz fejlesztett Codexet, mely eleinte csak a ChatGPT-n belül volt elérhető. Az AI-fejlesztő friss bejelentésével lép egyet a mobilplatform felé, ahol marad a ChatGPT-be integrálás. A cég közölte, hogy minden ChatGPT-felhasználó (beleértve az olcsóbb Go és az ingyenes csomagokat használó internetezőket is) elérheti a Codexet a ChatGPT alkalmazáson belül androidos és iOS-es mobileszközökön.

Annyi még hozzátartozik a történethez, hogy nem a mobilon történő közvetlen kódolást kínáló Codexet kapnak a felhasználók. A ChatGPT mobilalkalmazás kvázi közvetítőként működik a felhasználó és a kódolási projekt közt a beállított környezetben, ami lehet egy másik fizikai eszköz, például egy Mac mini, vagy egy távoli hely, akár munkahelyi gép. Ez elsőre ugyan korlátozónak tűnhet, de a megoldás előnye, hogy a fájlok, hitelesítőadatok és engedélyek azon a gépen maradnak, ahol a Codex fut. Az új funkció lényege inkább az, hogy a Codex az otthoni vagy irodai gépen tevékenykedhet, miközben folyamatos szinkronizációval mobilon keresztül kommunikálhat a felhasználóval, aki közben más helyszíneken tartózkodhat.

Ha ez valahonnan ismerős, nem véletlen: az Anthropic tavaly ősz óta engedi a felhasználóknak, hogy a Claude Code-ban végzett munkájukat mobilról is elérjék. A lépés tökéletesen illik az OpenAI korábban vázolt stratégiájába is, miszerint a jövőben egy nagy szuperalkalmazás egyesítheti a ChatGPT, a Codex és az Atlas webböngésző képességeit.