Még nem tökéletes az ausztrál közösségimédia-ban

Ausztrália tavaly novemberben fogadta el a törvénytervezetet, mely a fiatalkorúak mentális egészségére gyakorolt káros hatásokra hivatkozva megtiltja a közösségimédia-platformok számára, hogy 16 éven aluli felhasználók hozzáférhessenek szolgáltatásaikhoz. A vállalatok akár 49,5 millió ausztrál dollár (34 millió USD) pénzbírságot kaphatnak, ha nem teszik meg az ennek biztosításához szükséges intézkedéseket. A tilalom december elején lépett hatályba, onnantól kezdve a megnevezett tíz legnagyobb platform, köztük a TikTok, a YouTube, az Instagram és a Facebook is kötelessé vált blokkolni a meghatározott korhatár alatti felhasználók hozzáférését.

A platformok főként automatizált viselkedéselemző szoftvert alkalmaznak annak megállapítására, hogy a felhasználó valóban betöltötte-e már a 16. életévét. Akiket a visszajelzés szerint tévesen azonosít a rendszer kiskorúnak, egy harmadik féltől származó második kormeghatározó eszközzel kérhetnek újabb vizsgálatot.

A NER-es informatika már összecsomagolt Egy esetleges kormányváltás után komoly változás jöhet az állami IT holdudvarában, amelynek jelentős munkaerőpiaci hatásai is lehetnek. Egy esetleges kormányváltás után komoly változás jöhet az állami IT holdudvarában, amelynek jelentős munkaerőpiaci hatásai is lehetnek.

Ausztrália kormánya azonban nem elégedett az elmúlt három hónap alatt elért eredményekkel, és egyes közösségimédia-platformok per elébe nézhetnek, miután a helyi internetszabályozó hatóság vizsgálatot indított a korlátozó intézkedés feltételezett megsértése miatt, és a kellő bizonyítékok beszerzése után a szövetségi bírósághoz tervez fordulni. Az eSafety Comminisioner az Instagram és Facebook, valamint a YouTube, a Snapchat és a TikTok esetében vizsgálja meg, hogy az üzemeltetők technikai oldalról eleget tesznek-e a előírásoknak. Ugyan a vállalatok korábban 4,7 millió feltételezett kiskorúak fiókját deaktiválták, de a szerv szerint naponta értesülnek olyan esetekről, hogy a tinédzserek sikeresen megkerülik a korlátozásokat.

Az eSafety a tilalom hatálybalépése óta kiadott első átfogó jelentésében jelentős megfelelési hiányosságok felfedezését jelentette a platformokon. Egyes szolgáltatások nem alkalmaztak az online tevékenység elemzésén alapuló életkor-meghatározó megoldást, csak olyan kormeghatározási intézkedéseket, mint a fényképen alapuló ellenőrzések. A szabályozó hatóság szerint valószínűsíthető, hogy sok 16 év alatti ausztrál gyermek képes volt fiókot létrehozni korhatáros közösségi média platformokon egyszerűen azzal, hogy kijelentette, hogy 16 éves vagy idősebb.

A szülők közel egyharmada számolt be arról, hogy 16 év alatti gyermekük legalább egy aktívan használt közösségimédia-fiókkal rendelkezik a tilalom hatálybalépése után is, kétharmaduk szerint pedig adott platform nem is próbálta meghatározni a gyermek életkorát.