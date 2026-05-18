Minden máltai állampolgárnak egy évig ingyen jár a fizetős ChatGPT

Megállapodást kötött az OpenAI és a máltai kormány, mely a világon elsőként teszi lehetővé, hogy egy ország teljes lakossága egy évig ingyen hozzáférjen a fizetős ChatGPT-hez.

Merőben szokatlan megállapodást hozott össze Máltával az OpenAI: a cég és a szigetország kormánya abban egyezett meg, hogy egy edukatív célú "promóció" keretén belül minden máltai állampolgárnak egy évig ingyen járhat az egyébként havi 23 euróba (nálunk 8990 Ft-ba) ChatGPT Plus előfizetés.

Bár ehhez hasonló megállapodás korábban még nem köttetett a történelem során, ezért részben joggal büszke rá a helyi gazdasági miniszter, Silvio Schembi, valószínűleg mindez nem okoz majd akkora kiesést Sam Altmanék cége számára, tekintve hogy Máltának jelenleg nagyjából 550 ezer állampolgára van, életkoruk alapján ráadásul ők sem mind használhatják a ChatGPT-t.

Az ingyenes, egyéves Plus előfizetés kiutalásához ráadásul két további feltételnek is meg kell felelniük a máltaiaknak.

El kell ugyanis végezniük a Máltai Egyetem kifejezetten mesterséges intelligencia fókuszú online gyorstalpaló kurzusát, mely az AI-jal kapcsolatos alapfokú ismeretek mellett megkísérli megtanítani a felelős AI-használat alapjait is.

Ezen felül aktív eID fiókkal is rendelkezniük kell, mellyel hitelt érdemlően igazolni tudják állampolgárságukat az OpenAI felé. A program ebben a hónapban kezdődik a Máltai Digitális Innovációs Hatóság koordinálásával.