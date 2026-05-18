Van egy app, ami megvédi a Maced a macskádtól

A nagyon specifikus, hétköznapi problémákra készített mikroszoftverek palettája meglehetősen színes: ma már arra is van megoldás, ha nem akarjuk, hogy a klaviatúrán randalírozó cica kellemetlen helyzetbe hozzon minket.

A laptopok és úgy általában a hőt termelő eszközök vonzzák a macskákat, ami leginkább akkor lehet kellemetlen, ha a kíváncsi kedvenc a tappancsaival gyorsbillentyűket aktivál, értelmetlen karakterláncokat gépel vagy más nem kívánt műveleteket hajt végre fontos dokumentumokban, miközben az otthonról dolgozó gazdi egy pillanatra elfordítja a tekintét.

De mint tudjuk mindenre van egy app, erre a problémára is. A MacRumors figyelt fel rá, hogy az App Store-on keresztül 3 dollárért beszerezhető „Cats Lock” nevű, kifejezetten macOS alá írt alkalmazás a macskák által előidézet billentyűzetes káoszt próbálja megelőzni szoftveres úton, és elsősorban az otthonrol dolgozó, vagy tartalomgyártással foglalkozó cicatulajdonosokat tűzi ki célcsoportként.

A program menüsorból, vagy gyorsbillentyűvel való aktiválás után letiltja a billentyűzetes bevitelt, így a macska nem tud parancsokat kiadni vagy módosításokat végrehajtani. Ez magában nem lenne olyan nagy dolog, de az app zárolás mellett további extra funkciókat is kínál, például a különféle elriasztó (pl. kutya, porszívó) és figyelmeztető hangjelzések bekapcsolásának lehetőségét, ami növeli annak esélyét, hogy a munkaeszköz közelében való tartózkodás kevésbé legyen vonzó a házikedvenc számára.