Csoportos per indult a Disney ellen az arcfelismerők miatt

Miközben a vállalatok egyre fejlettebb biometrikus rendszereket vezetnek be a kényelmesebb ügyfélélmény érdekében, a fogyasztók részéről is nő az elvárás az átlátható adatkezelés iránt, most éppen a Disney-re rágtak be a vidámparki látogatók.

Legalább összesen 5 millió dollár kártérítést követelnek a Disney vidámparkjának látogatói egy csoportos keresetben, melyben azt kifogásolják, hogy a The Walt Disney Company nem adott elégséges tájékoztatást számukra a Disneyland és a Californiai Adventure bejáratánál alkalmazott arcfelismerési technológiákkal gyűjtött adatokról.

A Disney áprilisban kezdett el arcfelismerő rendszereket használni két vidámparkjában a beléptető kapuknál hivatalosan azzal az indoklással, hogy a jegyhamisítások visszaszorítása és a bérletek jogosulatlan felhasználása mellett a beléptetés is szeretné gyorsítani. A biometrikus adatok különösen érzékeny személyes információnak minősülnek, több amerikai állam törvénye is szigorú feltételekhez köti az ilyen adatok kezelését.

A panaszos csoport jogi képviselője szerint az arcfelismerők használatához kifejezett írásos hozzájárulást kell kérnie a cégnek, mivel érzékeny személyes adatokról van szó, ezzel szemben a Disney „opt-out” rendszert alkalmazott, vagyis a látogatóknak kellett külön jelezniük, ha nem egyeznek bele az arcfelismerésen alapuló beléptetésbe.

A másik kifogásolt pont, hogy a cég szabályzata szerint 30 napon belül megsemmisíti a platformokon keresztül gyűjtött látogatói adatokat, de a kereset szerint a rendszer valójában hosszabb ideig megőrizheti azokat a jegy- és bérletadatbázisokban. Az arcfelismerő rendszer a látogatók arcáról készített képet veti össze a jegy vagy éves bérlet első használatakor rögzített fotóval, a folyamat során pedig biometrikus azonosítókat generál, melyek egyedi numerikus kódok formájában reprezentálják az arc karakterisztikáit.

A felperesek állítása szerint a látogatók jelentős része nem volt tisztában azzal, hogy biometrikus adatgyűjtés történik a park bejáratainál, ami a kiskorú látogatók esetében még aggályosabb.

A Disney hivatalos állásfoglalása szerint az arcfelismerő rendszer használata opcionális, és a technológiát egyre szélesebb körben használnak stadionokban, repülőtereken és más szórakoztatóipari létesítményekben biztonsági célokból.