Felszámolták Európa egyik legnagyobb streaming-kalózhálózatát
Összehangolt akció keretében sikerült felszámolni Európa egyik legnagyobb, streaming tartalmakra specializálódott, redisztribúciós elven működő kalózhálózatát.
Az olasz hatóságok több nemzetközi társszervezettel együttműködve, összehangolt nyomozást követően május közepén sikeresen likvidáltak egy kiterjedt, streaming tartalmak illegális disztribúciójára épülő hálózatot. A bűnüldöző szervek közleménye szerint a piramisszerűen felépülő kalózhálózat nagyjából 300 millió eurónyi kárt okozhatott a streamingpiac legnagyobb nemzetközi szereplőinek, köztük a Disney+ -nak, a Netflixnek, a DAZN-nek, a több sportesemény élő közvetítési jogával rendelkező Sky-nak vagy éppen a Spotify-nak.
Az Olasz Pénzügyőrség közleménye szerint a hálózat illegális IPTV-szolgáltatást kínált, melyek töredék áron kínálták azokat a fenti streamingplatformokon megjelenő prémium tartalmakat - az előfizetésekhez azok tartalmától függően éves szinten 40 és 130 euró, azaz nagyságrendileg 14 ezer és 46 ezer forint közötti összegért cserébe lehetett hozzájutni.
A rendszer a beszámolók szerint rendkívül szofisztikált módon működött. A hálózat belépőpontját azok a farmok jelentették, melyeken nagyszámú legális előfizetések működtek, majd a streaming platformokon elérhető tartalmakat professzionális HDMI-enkóderek közbeiktatásával átjátszották azokra a jellemzően felhőalapú szerverekre, melyek aztán az átkódolást követően alkalmassá tették a jelet a tömeges streamelésre.
Az alkalmazott technológia emellett átverte a streamingszolgáltatók ellenőrzőrutinjait is, illetve mivel a kapcsolat létrejöttéhez nem volt szükség IP-cím szintű azonosításra, a felhasználók visszakövetése is nehezebbé vált.
A hálózat részét képező infrastruktúrát és farmokat Olaszország mellett több európai országban, köztük Franciaországban és Németországban is sikerült felderíteniük a hatóságoknak. A bűnözők végül a klasszikus módon buktak meg, a 300 millió eurós forgalom ugyanis már olyan pénzmozgásokkal járt, mely a hatóságok látókörébe emelte a csoportot. Lekapcsolásukhoz egy technológiai eszköz is hozzájárult, a szolgáltatók ugyanis egy új digitális "vízjelet" kezdtek el használni, mely segített behatárolni, hogy pontosan mely előfizetésekkel lopják el a tartalmakat.