Felszámolták Európa egyik legnagyobb streaming-kalózhálózatát

Az olasz hatóságok több nemzetközi társszervezettel együttműködve, összehangolt nyomozást követően május közepén sikeresen likvidáltak egy kiterjedt, streaming tartalmak illegális disztribúciójára épülő hálózatot. A bűnüldöző szervek közleménye szerint a piramisszerűen felépülő kalózhálózat nagyjából 300 millió eurónyi kárt okozhatott a streamingpiac legnagyobb nemzetközi szereplőinek, köztük a Disney+ -nak, a Netflixnek, a DAZN-nek, a több sportesemény élő közvetítési jogával rendelkező Sky-nak vagy éppen a Spotify-nak.

Az Olasz Pénzügyőrség közleménye szerint a hálózat illegális IPTV-szolgáltatást kínált, melyek töredék áron kínálták azokat a fenti streamingplatformokon megjelenő prémium tartalmakat - az előfizetésekhez azok tartalmától függően éves szinten 40 és 130 euró, azaz nagyságrendileg 14 ezer és 46 ezer forint közötti összegért cserébe lehetett hozzájutni.

A rendszer a beszámolók szerint rendkívül szofisztikált módon működött. A hálózat belépőpontját azok a farmok jelentették, melyeken nagyszámú legális előfizetések működtek, majd a streaming platformokon elérhető tartalmakat professzionális HDMI-enkóderek közbeiktatásával átjátszották azokra a jellemzően felhőalapú szerverekre, melyek aztán az átkódolást követően alkalmassá tették a jelet a tömeges streamelésre.

Az alkalmazott technológia emellett átverte a streamingszolgáltatók ellenőrzőrutinjait is, illetve mivel a kapcsolat létrejöttéhez nem volt szükség IP-cím szintű azonosításra, a felhasználók visszakövetése is nehezebbé vált.

A hálózat részét képező infrastruktúrát és farmokat Olaszország mellett több európai országban, köztük Franciaországban és Németországban is sikerült felderíteniük a hatóságoknak. A bűnözők végül a klasszikus módon buktak meg, a 300 millió eurós forgalom ugyanis már olyan pénzmozgásokkal járt, mely a hatóságok látókörébe emelte a csoportot. Lekapcsolásukhoz egy technológiai eszköz is hozzájárult, a szolgáltatók ugyanis egy új digitális "vízjelet" kezdtek el használni, mely segített behatárolni, hogy pontosan mely előfizetésekkel lopják el a tartalmakat.