Teljesen irrelevánssá vált, hány gaming GPU-t ad el az Nvidia

Szerdán közzétette a 2027-es üzleti év első negyedévének pénzügyi adatait az Nvidia, mely 5,32 billió dolláros piaci tőkeértékével továbbra is messze a legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalat a világon. A szerencséjét az elsősorban szórakoztatási céllal készülő grafikus processzorok fejlesztésével megalapozó vállalat mostanra elérkezett arra a pontra, hogy minden különösebb gond nélkül beszánthatná a GPU-üzletágát.

A továbbra is döbbenetes eredmények közül két számot érdemes kiemelni. A cég egyrészt 81,6 milliárd dollár értékben adott el hardvert az előző negyedéves periódusban, mindezt 74,9 százalékos bruttó árréssel.

Bár nem volt olyan terület, ahol ne nőttek volna jelentősen az eladások, az Nvidia ettől az időszaktól kezdődően minden eddiginél világosabban kifejezte, hogy a továbbiakban egyáltalán nem fókusz a gaming célú, sőt, általában véve semmilyen grafikus célhardver fejlesztése és értékesítése, a vállalat helyette elsődlegesen mesterséges intelligencia adatközponti megoldásokban utazik.

Ennek megfelelően az első üzleti negyedévtől kezdődően átalakult a szegmensenként lebontott pénzügyi jelentés is a cégnél. Mostantól két fő szegmens, a Data Center és az Edge Computing eredményeit teszi közzé külön a vállalat, valamint az adatközponti üzletágat kettébontja Hyperscale és ACIE (AI Clouds, Industrial and Enterprise) területre.

Ez egyben azt jelenti, hogy mostantól a korábbi Gaming, Professzionális vizualizáció, autóipari, illetve OEM és egyéb területek árbevételét külön nem közli majd az Nvidia, azokat egyben, az Edge Computing eredményei alatt teszi közzé.

A Gaming szegmens legutoljára jelentett január 25-én véget ért negyedéves időszakra vonatkozó árbevétele egyébként "mindössze" 3,7 milliárd dollár volt, ami eltörpült az adatközponti divízió ugyanezen időszakban termelt 62,3 milliárd dolláros bevétele mellett. A szegmens ráadásul az egész 2026-os üzleti évben stagnált, miközben a cég negyedéves árbevétele csaknem a duplájára nőtt.

Bár a fentiek még nem hozzák magukkal eredendően azt, hogy az Nvidia teljesen elengedné a gaming szegmenst, beszédes, hogy egyelőre semmi jele nincs annak, hogy idén újabb játékfókuszú GPU-d dobna piacra a cég, mely úgy tartott a legnagyobb amerikai fogyasztóielektronika-show -n, a CES-en keynote-ot az év elején, hogy a prezentáció során egyszer sem kerültek szóba a GeForce GPU-k.