Júniustól könnyebb lesz a menekülés az online kötött szerződésekből

Online szerződést kötni ma már legtöbbször pofonegyszerű és kézenfekvő folyamat, a meglévő szerződésből azonban már nem enged ugyanilyen könnyen szabadulni a legtöbb szereplő. Ez változhat június közepétől egy EU-s direktívának köszönhetően.

Június 19-től az Európai Unió összes tagállamában alkalmazniuk kell majd a jogszabály hatálya alá eső gazdasági társaságoknak egy három évvel ezelőtti uniós direktívában foglalt intézkedéseket, melyek elsősorban azt a célt szolgálják, hogy egy felhasználó ugyanolyan könnyen tudjon szabadulni bizonyos online létrejött szerződési kötelmeitől, amilyen könnyen azt megkötötte.

A szolgáltatók és eladók "ragaszkodása" bizonyára nem ismeretlen jelenség azok számára, akik próbálták már megszüntetni például valamelyik online tartalomszolgáltatónál létrehozott előfizetésüket vagy akár csak megpróbáltak árut visszaküldeni a vásárlástól számított 14 napon belül élve a törvény biztosította jogukkal.

Az elállási és szerződésbontási folyamatok sokszor szándékosan nyakatekert mivoltának vethet véget az Európai Unió 2023/2674 -as számú direktívájában foglalt, június közepétől kötelezően alkalmazandó passzus, mely bevezeti az "egykattintásos elállás" intézményét.

A jogszabály értelmében a szolgáltatóknak és a kereskedőknek a határidőt követően kötelező elhelyezniük egy kifejezetten elállás indítására irányuló linket vagy kattintható grafikai elemet az online felületeiken, melyet nem lehet különböző almenük bugyraiba elrejteni, hanem nagyjából úgy kell szerepeltetni, mint a kosár gombot a weboldalon.

A jogalkotók azt remélik, hogy a direktíva hatályba lépésének hatására az előfizetők ugyanolyan könnyen ki tudnak majd lépni egy szerződésből, amilyen könnyen megkötötték azt, így nem kell nekik plusz köröket futni, netán külön papírmunkát végezni, ad abszurdum megjelenni egy személyes ügyfélszolgálaton.