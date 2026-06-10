A hónap végétől reklámokat kell nézniük a One előfizetőknek az RTL+ -on

A hónap végéig nézhetik reklámok nélkül a One tévéelőfizetői a díjcsomagjukba integrált RTL+ előfizetés tartalmait.

A One Magyarország akkortájt vált az RTL egyik legfontosabb tartalomdisztribúciós partnerévé, amikor a médiacég elnyerte a BL-közvetítési jogokat - a 4iG tulajdonában lévő távközlési cég pedig exkluzív szerződést kötött a vállalattal, melynek részeként a tévés díjcsomagokba beépítették az RTL+ streamin platformot, illetve egész pontosan az RTL+ Premium-ot.

Aztán május végén körbejárta a sajtót a hír egy konferencián elejtett félmondat kapcsán, hogy a One csomagokba integrált RTL+ streamingelőfizetés tartalma valamikor a nyáron megváltozik, innentől a reklámokkal ellátott csomag (AVOD) jár majd a telkó előfizetőinek.

Most pedig már a dátum is megvan, a szolgáltató által küldött tájékoztatás szerint június 30-tól automatikusan módosul a tévészolgáltatásba épített RTL+ streaming előfizetés, amiért továbbra sem kell fizetni, azaz kell, de nem úgy.

Az AVOD-csomag egyébként alapesetben havonta 500 forinttal olcsóbb a Premiumnál, de van más változás is, így az olcsóbb megoldás nem teszi lehetővé párhuzamosan több élő stream nézését és nem támogatja a letöltés funkciót sem.

Hogy ne csak csupa rossz történjen szegény előfizetőkkel, cserébe a One - szintén június végétől - bevezeti annak a lehetőségét, hogy One loginnel is be lehessen majd jelentkezni az RTL+ platformra.