Az AI-korban már Zuckerberg is pánikol | feat. Orosz Gergő

Az adás felvétele előtt azon viccelődtünk, hogy Gergőt valószínűleg többen ismerik fel San Franciscóban, mint a budapesti Infoparkban. Ráadásul ez nem is vicc. A szoftverfejlesztői munkáját technológiai tartalomgyártásra cserélő, The Pragmatic Engineer néven publikáló szakember néhány év leforgása alatt elképesztő népszerűségre tett szert. A Substacken futó hírlevelének már 1,1 millió feliratkozója van, és ez csupán egy a számos digitális csatornája közül. Vendégünk a Craft konferencia apropóján a héten Budapesten járt, így beszélgettünk vele egy jót a karrierjéről, a napokban végre magyarul is megjelent könyvéről, valamint a globális technológiai és munkaerőpiaci trendekről. Már csak azért is, mert első kézből származó információi vannak a világ legnagyobb technológiai vállalatairól.

Az adásban elhangzott hivatkozások a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a YouTube csatornánkon, és immár a YouTube Music-on is.