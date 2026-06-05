Gyanúsan kevesen kifogásolják a Yettel 5G-szolgáltatásának minőségét

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz tartozó Média- és hírközlési biztos havonta ellátja a biztosi hivatal munkájáról szóló értesítésekkel a nagyközönséget, melyekbe néha igazi csemegék kerülnek be.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz tartozó Média- és hírközlési biztos hivatalának munkáját mindig is respektáltam, részben mivel jelentős számú előfizető érdekeinek sikerült érvényt szereznie, részben pedig mert rendkívül transzparensen végzi a munkáját, havonta számszerűen beszámolva arról, melyik cégre hányan panaszkodtak nála.

Meg aztán ott a személyes érintettség is, hiszen mióta a közvetlen szomszédjában lakom, mindvégig jó szomszédnak bizonyult.

A fent említett beszámolókat bűnös élvezet volt azokban az időkben olvasgatni, amikor a Vodafone éppen a CRM-rendszerének lecserélésével küzdött, de azért mostanában is tartalmaznak csemegéket, főleg miután a biztos hivatala a közösségi médiát is rendszeresen szemlézi és a szolgáltatók ottani tevékenységét is összefoglalja egy-egy bekezdés erejéig.

A májusi jelentésben is szerepel például az a megállapítás, hogy a Yettel felületén összességében kevés poszt szerepelt

És az 5G szolgáltatás minőségét érintő kifogások körében vélhetően sok hozzászólás került eltávolításra.

Hogy ezt pontosan mire alapozza a biztos, az nem derült ki a közleményből, de jó tudni mindenesetre, hogy valaki erre is figyel és a front office-ba tolt dolgozók mellett a social media adminok is azzal a tudattal mehetnek minden nap munkába, hogy a felettesük mellett egy hivatal is reflektál a tevékenységükre (még akkor is, ha a közösségi média deklaráltan nem minősül hivatalos ügyfélszolgálati csatornának a hazai telkóknál).