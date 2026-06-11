Szétszedték a Trump mobilt, ami annyira amerikai, mint egy tál szecsuáni csirke

Az iFixit megkaparintotta a Trump okostelefont, amiről hamar kiderült, hogy a hátlapot leszámítva semmi egyediség nincs benne.

Nem tudom eldönteni, hogy a Trump okostelefon csupán egy médiahekk vagy tényleg komolyan gondolta valaki az amerikai elnök stábjában (ad abszurdum maga az elnök) az egészet, még úgy sem, hogy nagy nehezen meglett az első kézzelfogható termék, a T1 - bár a mögé ígért forradalmi mobilszolgáltatásra még mindig meglehetősen kevés amerikai szerződött.

Inside Trump Mobile Még több videó

Olyannyira valós termék a T1, hogy a minden kütyüt átvilágító, megröntgenező, elektromikroszkóp alatt megnéző majd miszlikekre szerelő iFixit is szétszedett egy sajtópéldányt, amiből kiderült, hogy

a mobil konkrétan egy az egyben egy HTC U24 Pro okostelefon komponenseit tartalmazza.

Az alkatrészek annyira egyeznek, hogy a Trump T1 burkolatába sikerült úgy visszaszerelni a HTC U24 Pro komponenseit, hogy a telefon utána bekapcsolt és hibátlanul működött.

A sztori igazi szépsége, hogy a HTC azóta nem gyárt semmilyen okostelefont, hogy a készüléküzletágat 2017-ben eladta a Google-nek, ettől függetlenül a kínai piacra különböző bérgyártók referencia-dizájnja alapján azért szállít (pontosabban logóz) telefonokat.

Jelen esetben valószínűleg annyi történt, hogy a Trump T1 ugyanannak a - feltételezhetően kínai - bérgyártónak a gyártósoráról kerül ki, mint a HTC U24 Pro csak előbbi az aranyszínű hátlappal rajta az amerikai zászlóval érkezik meg az igazán patriota amerikai vásárlókhoz.

Via The Verge.