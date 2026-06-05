Most már biztosnak tűnik, hogy nyáron jön az új Steam Machine

De az árát még mindig nem tudni.

November közepén mutatkozott be a hajdanán nem túl sikeres, de feltámasztott Steam Machine, ami lényegében egy konzolnak álcázott asztali gép. A korai jelentések 2026 elejére datálták a megjelenést, de a Valve eddig nem közölt hivatalos megjelenési dátumot, és hát az év elején is már jócskán túlvagyunk.

A cég június elején egyelőre még mindig nem tudja rászabadítani a konzolt a vásárlókra, de annyit elárult, hogy a nyáron már biztos megvásárolhatóvá válik a Steam Frame-mel együtt – konkrétumokat persze még mindig nem tudni. Iparági források szerint a gép már átment a legfontosabb teszteken, és hardveres szempontból minden elő van készítve a megjelenésre, ami szintén bíztató jel.

Nagy a kérdőjel még továbbá az árcímkével kapcsolatban, amit vélhetőleg a piaci folyamatokat nem kis mértékben befolyásoló RAM-krízissel is lehet magyarázni. Az elemzők mindenesetre már most azt rebesgetik, hogy nem lehetünk túl optimisták ilyen téren az egyre dráguló Steam Deck példájából kiindulva. A legtöbb jelentés 1200 dolláros kezdőárról ír, de mivel a piac jelenleg meglehetősen bizonytalan, így nehéz megbízható előrejelzéseket tenni.

Via TechRadar.