Átlátszó konzollal ünnepli a 25 éves Xboxot a Microsoft

Speciális kiadással készül az Xbox játékkonzol-sorozat 25. évfordulójára a Microsoft, melyhez átlátszó-zöld kontroller is jár majd.

Idén novemberben lesz 25 éve, hogy megjelent Észak-Amerikában a Microsoft első játékkonzolja, az eredeti Xbox, a negyed évszázados jubileumot pedig most egy új, egyedi kialakítású változattal ünnepli meg a cég.

25 Years in the Making - XBOX 25th Anniversary Collection - Reveal Trailer | XBOX Games Showcase Még több videó

Ez az Xbox Series X egyedi, átlátszó-zöld burkolattal ellátott változata lesz, zölden világító bekapcsológombbal az előlapján és néhány "rejtett meglepetéssel, mellyel köszönetet mondunk a közösségünknek" - írja sejtelmesen a vállalat.

Az egyedi kialakítású konzolhoz egyedi kontroller is jár, ami szintén átlátszó burkolatot kap majd.

A konzolpiacon az elmúlt negyed évszázadban számos turbulens időszakot átélő gyártó jubileumi konzolgépének pontos megjelenési idejét és árát később teszik majd közzé.