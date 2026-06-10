Megszelídített Mythos-ról mesél az Anthropic

Két hónap leforgása alatt rengeteg dolog történhet az AI-modellek piacán, az Anthropic például szélesebbre tárja a kaput az eddigi „legveszélyesebbnek” tartott modellje, a Mythos előtt, amit eleinte csak pár szereplő számára tett elérhetővé a Project Glasswing biztonsági program keretében előnézeti kiadásban. Az AI-fejlesztő kedden két nagy hírrel jelentkezett: bejelentette a Mythos Preview után érkező Claude Mythos 5 privát elérhetőségét a Glasswing partnerek számára, valamint a Fable 5 modellt, amit a Mythos „biztonságossá tett” változataként aposztrofál.

A frissen bemutatott Claude Fable 5 ugyanarra az alaptechnológiára épül, mint a Mythos, de speciális védelmi rétegek figyelik a felhasználói kéréseket. Az Anthropic szerint maga a modell nem lett gyengébb teljesítményben, de sikerült olyan biztonsági mechanizmusokat beépíteni, melyekkel nagyobb hatékonysággal akadályozhatók meg a visszaélések. Ha a rendszer például kiberfegyverekre, sérülékenységek kihasználására, biológiai vagy vegyi veszélyekre vonatkozó lekérdéseket/utasításokat érzékel, automatikusan a korlátozottabb képességű Opus 4.8 modellnek irányítja át a feladatot.

Veszélyes?

A vállalat korábbi kommunikációja szerint a Mythos olyan jelentős fenyegetést jelenthet a digitális infrastruktúrákra, hogy nyilvános kiadása nem is jöhet szóba. Ehhez képest alig néhány hónappal később már egy széles körben elérhető változatot kínál. A kritikusok szerint ez akár arra is utalhat, hogy a cég korábban túlzott a kockázatokat illetően, de rosszabb esetben a bevezetett és frissen bejelentett biztonsági garanciák túl optimisták. A túlzott veszélykommunikáció egyébként üzleti előnyt is jelenthet, mivel a vállalat azzal növelheti a szakmai hitelességét és erősítheti presztízsét, hogy egy rendkívül veszélyes technológiát kínál, de biztonságosan.

Az Anthropic példája azt vetíti előre, hogy a későbbiekben valószínűleg még több alapvetően erős képességekkel rendelkező modell kerül majd piacra, de a hozzáférést különböző korlátozások, szűrők és jogosultsági rendszerek szabályozhatják.

A Mythos osztályú modellek állítólag egy szinttel a Claude Opus felett állnak a benchmark teljesítmények tekintetében. A Fable 5-tel kapcsolatban a hivatalos adatok közül még keveset publikáltak, így a teljes értékeléshez több adat kell, de már a korai eredmények is alátámasztják a szintugrást. A benchmarkok tekintetében a két modell jelentősen felülmúlja az Anthropic saját Opus 4.8-as modelljét, az OpenAI Codex 5.5-öt és a Google Gemini 3.1 Pro-ját, miközben a Google újabb Gemini 3.5 Flash verziója nem szerepel a listán.

Az Anthropic kommunikációja alapján a Fable 5 kivételes teljesítményt nyújt a szoftverfejlesztés, a tudásmunka, a tudományos kutatás és sok más területen egyszerre. A szoftverfejlesztés vonatkozásában a cég azt a példát hozza, hogy a Stripe ezt a modellt használta egy 50 millió soros Ruby kódbázis egyetlen nap alatt végrehajtott migrálásához, ami alapesetben két hónapig tartott volna egy emberi csapat számára AI segítsége nélkül.

A Fable 5 állítólag a tokeneket is hatékonyabban használja fel elődjeinél, ami végeredményben a költségek mérséklésének előnyét jelenti. A Fable 5 és a Mythos 5 is 10 dollárt kér minden millió bemeneti tokenért, valamint 50 dollárt minden millió kimeneti tokenért, ami kevesebb mint a Claude Mythos Preview árának a fele (25 dollár/hó bemenet, 125 dollár/hó kimenet).

A Fable 5 a bejelentéstől kezdődően június 22-ig a Fable 5 Pro, Max, Team és helyalapú Enterprise csomagokban felár nélkül próbálható ki, de a határidőt követően már nem lesz elérhető ezeken a csomagokon keresztül, csak kreditek ellenében. A hosszútávú tervek szerint később az előfizetéses csomagokban is elérhető lesz a Fable 5 kapacitástól függően, de pontos részleteket még nem tudni.