Egymásra mutogat az Apple és az EU a Siri AI miatt

A WWDC alkalmából ismét egymásnak feszült az Apple és az Európai szabályozási politika ezúttal a cupertinói fejlesztői konferencián bemutatott Siri AI apropóján, mely ősszel jelenik meg az iOS 27 repertoárjában, de meghatározatlan ideig nem lesz elérhető az Európai Unió tagállamaiban.

Az Apple a konferencia hétfői nyitónapját követő sajtótájékoztatón az okokkal kapcsolatban közölte, hogy az Európai Bizottság nem volt hajlandó konstruktív módon tárgyalni a céggel arról, hogy hogyan lehetne a helyi szabályozási környezetnek megfelelően biztonságossá tenni az új szolgáltatást. Európában

A cég ezúttal tőle szokatlan nyíltsággal a döntési mechanizmus hátterébe is beavatta az újságírókat. Az Apple így megpróbált egy másfél éves átmeneti felmentést kérni a Digital Markets Act (DMA) jogszabályi keret elsősorban interoperabilitásra vonatkozó passzusai alól, az erről szóló kérelmet, illetve a fejlesztéshez szükséges technológiai leírásokat pedig fél évvel ezelőtt letette a Bizottság asztalára.

A DMA előírja, hogy a platformgazdáknak (jelen esetben két platform, az iOS és az iPadOS érintett) bizonyos rendszerhozzáféréseket és funkciókat a versenytársak számára is biztosítani kell, ami kétségtelenül bonyolultabbá teszi a hasonló megoldások bevezetést az almás mobileszközökön.

A téma szóba került a Bizottság keddi sajtótájékoztatóján is, ahol Thomas Regnier szóvivő visszautasította az Apple vádjait, illetve eloszlatta azt a tévhitet, hogy a Siri AI európai rajtját az EU végrehajtó szerve meszelte volna el.

Regnier szerint a Siri AI európai bevezetéséről született döntés kizárólag az Apple döntése volt, miután a cég képtelen volt időben olyan technológiai megoldással előállni, mely megfelel a helyi jogszabályoknak.

Ehelyett az Apple ideiglenes felmentést kért, ami a Bizottság szerint nem opció.

Az Apple korábban a DMA-ra, illetve általában véve az európai szabályozási környezetre hivatkozva számos technológiai újítást csak hónapokkal később vagy egyáltalán nem tett elérhetővé az Európai Unióban - ilyenkor szinte kivétel nélkül a felhasználók biztonságát és személyes adataik védelmét hozta fel indokként.