Kihajítja az Apple az értéktelen appokat

Az idei WWDC fejlesztői konferencián sorra kerültek az Apple App Store-t érintő változások bejelentései is, többek közt az App Review Guidelines módosítása, mely az alkalmazáspiactérre kerülő/jelenlévő szoftverekkel kapcsolatos követelményeket fogja össze a fejlesztők számára. Az új irányelvek közül az egyik legszembetűnőbb, hogy az Apple jogot formál arra, hogy bizonyos alkalmazásokat eltávolíthat az App Store-ból, amennyiben azokat nem frissítik vagy javítják a „gazdáik”, de a irányelv szövege alapján a felhasználói érdeklődés és letöltési aktivitás is szerepet játszhat az értékelésben.

Ez alapján következtetni lehet rá, hogy jelentősebb tisztogatás várható például a különféle zseblámpa, háttérkép, hangeffektus, jövendőmondó, vagy társkereső alkalmazások kategóriáiban. Az Apple már csak olyan appokat fog beengedni az említett típusok közül, melyek jelentősen eltérő vagy jobb felhasználói élményt kínálnak a már elérhető alternatíváknál.

Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az Apple minden kevésbé népszerű appot kipurgál a kínálatból: a hangsúly a karbantartáson, a fejlesztésen és a felhasználói értéken van, és a fejlesztők minden esetben kapnak értesítést arról, ha a cég úgy döntött, hogy valamelyik alkalmazást eltávolítani készülnek az appboltból.

A bejelentéssel azonban számos kérdés nyitott marad, többek közt az is, hogy milyen mérőszámokhoz viszonyít majd az Apple, és mennyi időt kapnak a fejlesztők a régóta hanyagolt appok javítására a figyelmeztetés után. Az ingyenes, egyszerű utility-appok fejlesztőinek értelemszerűen nehezebb lehet bizonyítani a hosszútávú értéket, mintha egy aktívan fejlesztett szolgáltatásalapú alkalmazásról lenne szó.