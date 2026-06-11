A Logitechnek van egy ötlete, ha lusták vagyunk egeret cipelni magunkkal

A Mobi Fold nem egy foldable mobil, hanem egy foldable egér.

Nem mindenki szeret az érintőpadra hagyatkozni, ha éppen utazás közben egy repülőn vagy kávézóban kell dolgoznia a laptopján, de sok esetben nem a legkényelmesebb dolog még egy egérrel is számolni, hiába érné meg a hatékonyság miatt. A mobilpiacon látható foldable trendből inspirálódva a Logitech pont erre a problémára talált megoldást: egy összecsukható, vezeték nélküli egeret, amit akár a nadrágzsebbe is bele lehet gyömöszölni. A Logitech Mobi Fold tehát az elektronikai eszközök piacán elkoptatott „fold” utótag ellenére nem egy rejtélyes Logitech hajtogatható mobil, hanem egy 80 dolláros félbehajtható egér.

A cég egy számot is hoz annak alátámasztására, miért is van létjogosultsága a perifériának: miközben a szakemberek csak 72 százaléka használ egeret, ebből 26 százalék veszi rá magát arra, hogy nyilvános helyen is azzal vezérelje a kurzort munkavégzés során, leginkább kényelmi okok miatt. A rendkívül kompakt, szilikonborítású egér zsanérja 130 fokban tud fordulni, és automatikusan érzékeli, ha felemelik, ekkor a gombokat letiltja, hogy megakadályozza a véletlen bevitelt. Az utazáskor különösen fontos akkumulátor-üzemidőt támogatja, hogy az egér automatikusan be- és kikapcsol a kinyitás-összecsukás mozdulatainál, így véletlenül sem fogjuk elfelejteni kikapcsolni elpakoláskor.

Az eszköz adatlapja szerint a Mobi Fold 50 ezer összehajtást bír, ami abból kiindulva, hogy az ember nem mindennap fogja használni, meglehetősen jónak tűnik, de az első beszámolók szerint a lekerekített forma nem különösebben kényelmes, így nehéz elképzelni, hogy valaki túl sokat nyüstölje pár alkalmon kívül.