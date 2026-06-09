Megkönyörült a hatóság a rakétákkal bajlódó Amazonon

Nem szankcionálja az amerikai hírközlésfelügyeleti szerv az Amazont azért, mert a cég a korábbi vállalásának nem tudott eleget tenni az új távközlési műholdak pályára állítására vonatkozóan.

Meglehetősen kellemetlen helyzet, amikor egy műholdas cég, mely több ezer távközlési műhold indítására kért engedélyt évekkel ezelőtt, a hatóság előtt kénytelen magyarázkodni, miért nem tudta határidőre üzembe állítani a flottát.

Márpedig az Amazonnal pontosan ez történt, a cég kénytelen volt ugyanis belátni januárban, hogy az idén nyárra nem fog tudni pályára állítani 1600 Leo műholdat, legfeljebb a vállalt kontingens jobb esetben 15-20 százalékát. Az indok félig-meddig vis major:

Nincs elég rakéta (és újabban kilövőállás) a kilövésekhez.

Az engedélyeztetési ügyekben eljáró Federal Communications Commission (FCC) június 5-i határozatában végül megkegyelmezett a cégnek, és eltörölte a július 30-i részhatáridőt, ugyanakkor megtartotta a teljes projekt lezárására vonatkozó 2029 júliusi dátumot - eddig kéne az Amazonnak valahogy alacsony Föld körüli pályára juttatnia 3232 távközlési műholdat, ami nem kis feladat, figyelmbe véve hogy eddig nagyjából 330 Leo műhold állt csupán pályára.

Az engedmény ellen hevesen tiltakozott a szegmens legnagyobb szereplője, a SpaceX, mely szerint az Amazon ezzel különleges bánásmódot kap, az FCC azonban éppen azzal indokolta a döntést, hogy a közérdeket jobban szolgálja, ha a Starlink mellett megjelenik egy másik, hasonló méretű szolgáltató a piacon, a szabályok túl szigorú betartása pedig valójában hátrányt okozna a fogyasztóknak.