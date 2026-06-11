Megszorongatták a Google-t az AI-összefoglalók miatt

Egy német bíróság előzetes döntése szerint a Google felelősségre vonható az AI Overviews összefoglalókban megjelenő hamis vagy félrevezető állítások megjelenítéséért, ami precendensértékű lehet a jövőben a többi AI-alapú keresőmotorra vonatkozóan is. A keresőóriás ellen két kiadó indított pert azzal a váddal, hogy az AI-összefoglalók tévesen hozták őket összefüggésbe különféle csalásokkal és gyanús üzleti gyakorlatokkal, ráadásul sokadszori felszólításra sem sikerült eltávolítani a félrevezető/nem megfelelően alátámasztott állításokat a szolgáltatás által generált válaszokból.

A Google a korábban is sokszor hangoztatott magyarázattal érvelt: a legtöbb felhasználó tisztában van vele, hogy az AI-alapú szolgáltatások akár hallucinálhatnak, és nem mindig pontosak, ezért általánosságban mindig némi fenntartással kell kezelni a válaszokat, javasolt akár külön ellenőrizni is azokat.

A bíróság megállapítása szerint azonban a hagyományos, harmadik felek oldalaira vezető hivatkozásokat listázó keresőmotorokkal ellenben a Google AI-eszköze félrevezető állításokat generált és jelenített meg az interneten, ami már egy teljesen más jellegű tevékenység. A bíróság szerint az is jelentős különbség, hogy a kiadók alapesetben kérhetik a Google keresési találatok közt szereplő, rágalmazó oldalak tulajdonosait a kifogásolt állítások eltávolítására, de az AI-összefoglalókat generáló algoritmust és a kimenetet csak maga a fejlesztő tudja módosítani és befolyásolni.

A Google-t a valótlan állítások terjesztésének befejezésére kötelezi a bírói ideiglenes intézkedés, amivel lényegében első alkalommal vonnak felelősségre egy AI-eszközöket tartalmazó keresőszolgáltatást az AI-eszköz által előállított tartalomért. A cégek eddig jobbára arra apelláltak, hogy a felhasználók számára megjelenített figyelmeztetések elegendő védelmet jelentenek majd a megbízhatatlan outputok miatt indított perek ellen, de a német bíróság szerint a kiadók hamis információk eltávolítására irányuló érdeke felülmúlja a Google kereskedelmi szólásszabadsághoz való jogait.

Eddig általánosságban nem lehetett közvetlenül felelősségre vonni jogilag a keresőmotorokat a felbukkanó potenciálisan káros tartalmak miatt, mivel technikailag megvalósíthatatlan lenne, de a német bíróság hangsúlyozza, hogy az AI-fejlesztéseket tartalmazó fejlettebb keresőmotorok kevésbé védhetők ilyen szempontból, mert az AI-összefoglalók olyan kiegészítő kényelmi funkciók, melyek nélkül a keresőmotor ugyanúgy be tudná tölteni az alapvető funkcióját, tehát nem létfontosságúak.

A Google még nem közölte, hogy tervez-e fellebbezni, de jó eséllyel vitatni fogja az előzetes ítéletet a lapok jelentései alapján.