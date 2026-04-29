Megnyitotta a Microsoft a legelső DOS forráskódját

A redmondi szoftveróriás nyílt forráskódúvá első operációs rendszerét, hogy kielégítse a PC-k korai érája iránt érdeklődők kíváncsiságát.

A Microsoft a hét elején kiadta a DOS első verziójának forráskódját a rendszer 45. évfordulója apropójából, így a fejlesztők még közelebbről megismerhetik a korai PC-éra egyik fontos szoftverét. A fáma szerint a Microsoft első operációs rendszere még a Xenix nevű Unix disztribúció volt, utána nyerte el a feladatot a cég az 1980-as évek elején, hogy OS-t szállítson az IBM PC-hez. Mivel Bill Gatesnek és társai gyorsan kellett teljesíteni a megbízást, és nem volt idő saját OS fejlesztésére, ezért 100 ezer dollárért megvették a 86-DOS-t (QDOS) Tim Pattersontól, a Seattle Computer Products fejlesztőjétől.

A Microsoft a 86-DOS-t adaptálta az IBM által 1981 augusztusában kiadott PC-DOS 1.0-ként kiadott verzióba, és fenntartotta magának a jogot, hogy MS-DOS-ként értékesítse a programot, amennyiben más PC-gyártók is igényt tartanak rá. Az első kiadás akkoriban 160 KB-os floppy lemezekről futott, de nem kínált alkönyvtárakat vagy merevlemez-támogatást. Ennek ellenére ez lett az alapja az MS-DOS vonalnak, amely az 1980-as és az 1990-es évek elején uralta a PC-s operációs rendszereket.

A fejlesztők a korai DOS-forráskódok közül eddig az MS-DOS 1.25 és 2.11 verziókat érték el, amelyeket a 2010-es években tett közzé a Microsoft, idővel a GitHubon is, amivel a cég jelezte, hogy elkötelezett az egykor saját fejlesztésű DOS-kód oktatási és történelmi forrásként való kezelése iránt. 2024-ben már az MS-DOS 4.0 forrásába is betekintést kaphatott a nyilvánosság.