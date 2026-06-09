Fittyet hány az amerikai bíróság ítéletére a Pegasus fejlesztője

Hiába a bírósági végzés, a Meta továbbra is észlelt olyan phishing-kísérleteket a WhatsApp platformon, melyek a Pegasus kémszoftver fejlesztőjéhez, az NSO-hoz köthetők. A vállalat ezért arra kéri a bíróságot, hogy állapítsa meg a végzés megsértését az izraeli szoftvercéggel szemben, mely további szankciók kiszabásához vezethet az ügyben.

A Meta 2019-ben perelte be a Pegasus kémszoftver fejlesztőjét, miután a Citizen Lab publikálta azt a biztonsági rést, melyen keresztül az NSO ügyfelei - jellemzően nemzeti szakszolgálatok - egy WhatsApp-hívás segítségével tudták telepíteni a Pegasust a célszemély telefonjára. A művelet annyira szofisztikált volt, hogy az eszközt akkor is sikerült "megfertőzni", ha a célpont nem vette fel a hívást.

A Pegasus a telepítést követően teljes hozzáférést biztosított a fertőzött készülék mikrofonjához, kamerájához, lehetővé tette az e-mailek és az SMS-ek távoli kiolvasását és a lokációadatok elérését. A Pegasus kémszoftvert jellemzően aktivisták, újságírók, diplomaták és hasonló, szenzitív információkkal dolgozó célszemélyek - köztük több magyar állampolgár - készülékeire telepítették.

A per során összesen 1400 esetben nyert bizonyítást, hogy a Pegasust az NSO valamelyik ügyfele a WhatsApp sebezhetőségén keresztül telepítette.

Végül a bíróság 2024 decemberében kimondta az NSO jogsértését és eltiltotta a további hasonló cselekményektől, tavaly májusban, az ügy zárásakor pedig az esküdtszék pluszban 168 millió dollárnyi kártérítést ítélt meg a felperesnek.

A Meta a mostani beadványban hangsúlyozta, hogy az NSO tevékenysége egyértelműen nemzetbiztonsági kockázatot jelent az Egyesült Államok számára, a meglévő korlátozások és szankciók fenntartása pedig elengedhetetlen a WhatsApp milliárdnyi potenciálisan érintett felhasználójának érdekében.

A platform ezzel párhuzamosan múlt hónapban csatlakozott egy általánosabb, a kémszoftverek elleni küzdelmet a zászlajára tűző, szövetsghez, melyet tucatnyi prominens polgári jogi szövetség alkot, illetve jelentős forrásokat biztosít a Spyware Accountabilitiy Initiative (SAI) nevű alapnak, mely kifejezetten az NSO-hoz hasonló cégekkel szembeni jogi fellépést támogatja.