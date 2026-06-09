Musk: nem nagy ügy adatközpontot építeni az űrbe

Javában zajlik - ha nem is feltétlenül olyan gördülékenyen, ahogy egyesek arra számítottak - a SpaceXAI tőzsdei bevezetése, melyhez tűpontosan időzítve nyilatkozott a cég milliárdos tulajdonos-vezérigazgatója, Elon Musk az egyik legfontosabb jövőbeni csapásirányról, az űrbe telepített mesterséges intelligencia adatközpontokról.

A koncepció nem teljesen új, illetve különösen közkedveltté vált az utóbbi időkben az űripari cégekben érdekelt milliárdosok körében, hiszen Musk mellett Jeff Bezos, a Blue Origin első embere is a világűrben képzeli el a jövő adatközpontjait, mivel a földi kapacitás növelésével a cégek erősen a határaikat feszegetik.

Musk a SpaceX texasi műholdösszeszerelő üzemében hétfőn zajlott beszélgetés során ismét hangsúlyozta, hogy az AI-adatközponti célú műholdak gyártása, pályára állítása és üzemeltetése egyáltalán nem akkora mérnöki bravúr, mint azt sokan elsőre gondolnák.

A szükséges technológiák nagy része eleve ott van a Starlink V3 műholdjainkban. Nem gondoljuk, hogy ez egy annyira nehéz ügy lenne ahhoz képest, amiket eddig csináltunk

-mondta el Musk. A beszélgetés során konkrét szó esett a Starlink V3 műholdak napelemes és hőszabályozó rendszereiről, melyek egyrészt biztosítanák a számítási egységek energiaellátását másrészt pedig arról gondoskodnának, hogy az érzékeny rendszerek a rendkívül mostoha körülmények közepette is hosszútávon működőképesek maradjanak.

A beszélgetés során először volt szó az AI-műholdak teljesítményéről, mely alapján az első rendszerek 150 kilowattnyi csúcsteljesítményre lehetnek majd képesek, ami folyamatos üzemben nagyjából 120 kW számítási teljesítményt feltételez - ez Musk szerint összemérhető egy Nvidia GB300 AI szerver rack teljesítményével.

Az új műholdflotta gyártásának előkészülete már megkezdődött a texasi Bastrop-ban található gyárban, ha minden a tervek szerint halad, az üzemben év végére jelentős mértékben felfuthat a termelési kapacitás.

Gyártókapacitásra - és nem utolsósorban a műholdakat pályára küldő rakétákra - márpedig nagy szükség lesz, a SpaceX ugyanis februárban egymillió AI-műhold üzembe állításához kért engedélyt az illetékes amerikai kormányszervtől, a Federal Communications Commission-től (FCC).

Az egymillió potenciális műholdból álló flotta méretét érdemes összehasonlítani a jelenlegi Starlink-konstellációval. A SpaceX eddig hivatalosan 11 ezer távközlési műholdat küldött alacsony Föld körüli pályára, a valóságban azonban ennél valamivel kevesebb eszköz alkotja a hálózatot a sikertelen startok, a leselejtezések és egyéb műszaki problémák miatt.