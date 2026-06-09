Végre bemutatkozott az AI-alapú új Siri

Az Apple már az Apple Intelligence 2024-es bejelentése óta emlegetette a modernizált, AI-alapú Sirit, melynek fejlesztése korántsem volt zökkenőmentes, ezért rendre halasztani kellett a bevezetését. Az iparági szivárogtatóknak köszönhetően annyiban biztosak lehettünk, hogy idén nyáron már bemutatkozik az eddig „Campos” kódnéven emlegett projekt, mely az Apple első valódi AI-chatbotjaként beépített funkcióként lesz elérhető a cég valamennyi termékén, így az iPhone-okon, iPadeken és Mac számítógépeken.

Számítani lehetett rá, hogy a cupertinói vállalat a nyárindító WWDC fejlesztői konferencián kerít sort a monumentális bejelentésre (úgy két év késéssel), ahol hivatalossá vált, hogy az új Siri AI nyilvános bétája a nyáron válik elérhetővé, addig csak a fejlesztői előzetest lehet tesztelni. Mondani sem kell, hogy az új Siri AI funkciók eleinte csak angol nyelven válnak elérhetővé, később érkezik a további nyelvek támogatása.

Az európaiaknak még ennél is tovább kell majd várni az uniós digitális piacot szabályozó törvény (DMA) miatt, mivel az ősszel érkező iOS 27-tel még nem kapjuk meg a fejlettebb AI-szolgáltatást.

A cég indoklása szerint a szabályozókkal nem sikerült megegyezni minden kérdésben, ezért a hozzáférés részleges lesz: az EU-ban élő felhasználók és fejlesztők egyelőre nem férnek hozzá ősszel sem az új Siri AI funkciókhoz iPhone-on és iPaden, de Macen, Apple Watchon és Vision Prón igen.

Azt egyelőre még az Apple sem tudja megmondani, hogy ez mikor fog változni. A DMA előírja, hogy a platformgazdáknak bizonyos rendszerhozzáféréseket és funkciókat a versenytársak számára is biztosítani kell, ami nem teszi egyszerűvé a bevezetést az almás mobileszközökön.

Nagy meglepetésekkel már nem is igazán tudott szolgálni a vállalat, hiszen a lényeget már tudni lehetett. Az Apple első valódi „chatbotja” nem csak egyszerű utasításokra tud majd válaszolni, hanem folyamatos, a kontextust értelmező párbeszédekkel dolgozik. Támogatja a hangalapú és szöveges interakciókat, és képes lesz szöveg, kép, kód generálására, összefoglalók készítésére és dokumentumok elemzésére. Ugyan ezek a képességek már mind jellemzik az elterjedt AI-chatbotokat, az Apple-nek eddig nem volt saját megoldása.

Generatív szolgáltatás lévén a Siri nem csak információkeresésben segít, de parancsok megadásával összetettebb feladatokat is végrehajt, például üzeneteket ír a felhasználó stílusában a korábbi üzenetváltások elemzése után.

A szövegírási asszisztáció valamennyi alkalmazásban elérhető, mivel az Apple operációs rendszereibe mélyen beágyazva lehet majd elérni a Sirit, a dedikált appon felül. Ennek előnye, hogy az összes natív alkalmazással együttműködhet, tehát képes kezelni akár az eszközbeállításokat, a fotók és üzenetek tartalmait, összességében személyre szabottabb válaszokat tud adni a „klasszikus” Sirinél. Az AI-alapú Sirinek delegálhatók olyan további feladatok is, mint a fényképek szerkesztése, adatmozgatás a különböző appok közt anélkül, hogy a felhasználónak manuálisan kellene végrehajtania a folyamatot.

Az Apple nagy hangsúlyt fektet rá kommunikációjában, hogy a Siri fejlett társalgási képességekkel rendelkezik, így a felhasználók természetes nyelvhasználattal kommunikálhatnak vele.

Az asszisztens képessé vált a hosszabb beszélgetések kezelésére, követi a kontextust, és megérti a korábbi kérdésekre vagy válaszokra utaló hivatkozásokat is, ami szintén közelebb hozza a mai népszerű chatbotokhoz.

Mivel a szolgáltatás a felhasználó eszközén található információkhoz is hozzáférhet, a képernyőn megjelenő információk alapján válaszolhat. A bemutatott demók szerint így például ha a felhasználónak meghívása érkezik üzenetben egy vacsorára, a Siri javaslatokat tehet arra, hogy milyen ételt vigyen magával, akár még el is menti az ajánlott recepteket a jegyzetek közé.

Első alkalommal történik az is, hogy a Siri dedikált appot kap, főleg azért, mert így a felhasználók így egyszerűbben nézhetik vissza a korábbi beszélgetéseiket, és az iCloudon keresztül szinkronizálhassák a csevegéseket a különféle Apple-eszközök közt.

A korábban pletykáltakkal megegyezően a Siri architektúrájáról kiderült, hogy a lehető legtöbb adatfeldolgozás helyben, az eszközön történik, miközben a felhőalapú feldolgozás esetén további adatvédelmi technológiákat vet be a cég a felhasználók védelmében. Egyes generatív funkciókra azonban korlátozások lesznek érvényesek éppen az eszközök kívüli szerverhasználat miatt - ilyen lesz például a képgenerálás, aminek napi korlátja iCloud+ előfizetéses csomaggal lesz kiterjeszthető.

AI több szinten

Január végén vált hivatalossá, hogy az Apple a Google-lel való együttműködés keretében tudja tető alá hozni a Sirit, de nem a Gemini modellek közvetlen felhasználásával: a Google technológiája az Apple Intelligence funkciókat működtető úgynevezett Apple Foundation modellek betanításának ad alapot.

Múlt hónapban merültek fel olyan pletykák ennek kapcsán, hogy az Apple-nek gondja akadt a Gemini összes funkciójának teljesen helyi, eszközön belüli modellekbe való beépítésével, erre adott válasz lehet, hogy az Apple Intelligence kétszintű struktúrát kap, és a leghatékonyabb AI-modellek a combosabb hardverkövetelményeknek megfelelő Apple-eszközökön lesznek elérhetők, nevükön sorolva az iPhone Air, iPhone 17 Pro, a 12GB vagy több memóriával felszerelt M4-es iPadeken, valamint a 12GB vagy több memóriával felszerelt M3-as Maceken. Az Apple Intelligence-t támogató, de szerényebb konfigurációjú eszközök egy kevésbé hatékony AI-modellt futtatnak majd,