Az iPhone-okkal kegyes az Apple, az okosórákkal már kevésbé

Egyik kezével ad, a másikkal elvesz az Apple, már ami az operációs rendszereit illeti. A vállalat az idei WWDC fejlesztői konferenciáján az AI-alapú új Siri mellett hivatalosan is bejelentette az ősszel érkező iOS 27-et, melynek támogatása egészen az iPhone 11-ig és a második generációs iPhone SE-ig terjed majd. Az ígéretek szerint a régebbi eszközök tulajdonosainak érezhető teljesítménybeli javulást hoz az új verzió a hatékonyabb feladatkezelés miatt, így úgy tűnik egyelőre, hogy mindenki jól jár vele.

Az iOS 27-tel érkező új funkciók közül több is megköveteli az Apple Intelligence támogatást, mely már alapból szűkíti a kört a legalább 8 GB RAM-mal felszerelt eszközökre. Az AI tehát továbbra is leginkább az iPhone 15 Pro, iPhone 16 vagy az újabb iPhone Air készülékeken mutathatja meg valódi erejét. Az Apple által bejelentett, erősebb helyben futó AI-modellek egyben szigorúbb rendszerkövetelményeket jelentenek: modernebb Apple Silicon chipre és legalább 12 GB RAM-ra van szükség, ami azt jelenti, hogy csak az iPhone 17 Prón, az iPhone Airen, a nemrég bemutatott M4 iPad Airen, illetve az M4 vagy M5 iPad Prón fognak működni a legfejlettebb funkciók.

A táblagépekre szánt iPadOS 27 esetében kevésbé bőmarkú a vállalat, mivel megszűnik a régebbi A12 Bionic chippel felszerelt 3. generációs iPad Air, a 8. generációs iPad és az 5. generációs iPad mini támogatása, innentől kezdve az A13-as vagy újabb chipet használó eszközökre lehet telepíteni a legfrissebb rendszert.

Ennél fájdalmasabb lesz a takarítás az okosórák termékpalettáján, mert az Apple legalább háromgemerációnyi Watch modell támogatását szünteti meg a watchOS27 bevezetésével. A hivatalos weboldal eleinte csak az Apple Watch Series 10 és újabb, az Apple Watch Ultra 2 és újabb, valamint az Apple Watch SE 3 készüléket sorolta fel a támogatott modellek listáján, később ez kibővül a Series 9 órákkal, de ez sem teszi jobbá a helyzetet. Egyes jelentések szerint kerülőutakon akár még az első generációs Watch Ultrára is felimádkozható a watchOS27 fejlesztői bétája, de a hivatalos listán ez az eszköz nem szerepel, így nagy reményeket nem lehet fűzni hozzá.

Ez a lépés azért is meglepő, mert az Apple Watchokat alapvetően nem kell olyan gyakorisággal frissíteni, mint egy iPhone-t. Az egy éve megjelent WatchOS26 még támogatta az Apple Watch Series 6-ot és újabb modelleket, valamint a második generációs Apple Watch SE-t, az összes Apple Watch Ultra modell mellett. Lényegében a helyzet jelenleg úgy fest, hogy egy 2019-es iPhone még megkapja a legújabb rendszerfrissítéseket, de egy 2022-es Apple Watch már nem.

Az első iOS 27 és iPadOS 27 fejlesztői béta verziók már elérhetők, a nyilvános béta tesztelőknek szánt verzió pedig júliusban következik, míg a végleges kiadások a szokásos módon ősszel érkeznek.