A Google is lepaktált a SpaceX-szel számítási kapacitásért

Még tőzsdére lépése előtt aktívan munkálkodik a SpaceX azon, hogy AI-adatközpont szolgáltatásait új bevételi forrásként építse fel, aminek első jelentős eredménye, hogy május elején már sikerült megegyeznie az Anthropic-kal több mint 300 megawattnyi számítási kapacitásról a Tennessee államban található Colossus 1 adatközponton keresztül.

Elon Musk űripari cége a napokban jelentette be második nagyértékű megállapodását a Google-lel is, melynek keretében a keresőóriás kb. 110 ezer Nvidia grafikus processzort, memóriát és egyéb hardveres komponenseket használhat a SpaceX adatközpontjaiban az idei év októberétől kezdve 2029 júniusáig.

A kapacitáshoz fokozatosan férhet hozzá a keresőóriás, de amennyiben a SpaceX szeptemberig nem biztosítja a hozzáférést a vállalt mennyiséghez, a Google azonnali hatállyal felmondhatja a megállapodást, vagy egy hónap türelmi időszak után csökkentett díjért férhet hozzá a biztosított GPU-k mennyiséghez.

A Google októberben vezette be a nagyvállalatokat célzó Gemini Enterprise üzleti előfizetési csomagot, de a vártnál nagyobb kereslet miatt nehézségekbe ütközött a növekvő ügyféligények kielégítése során, így szükségszerűvé vált számára külső infrastruktúra bevonása is.

Az Elon Musk által 2002-ben alapított, műholdas távközlésben időközben vezető szereplővé vált SpaceX februárban vásárolta fel formálisan az üzletember másik cégét, az xAI-t. A két cég kombinált értéke kb. 1,25 billió dollár, amivel a világ legértékesebb magáncégévé vált. A SpaceX várható tőzsdei bevezetése előtt a Google-lel is kötött, hasonló hosszútávú szerződések stabil bevételi hátteret biztosíthatnak a számára, ami növelheti a befektetői bizalmat.