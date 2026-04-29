Szerző: Koi Tamás

2026. április 29. 13:42

Taylor Swift is védjegyoltalommal harcol az AI ellen

Az AI deepfake-ek és általában véve mindenféle hamisítványok elleni harc újabb eszközéhez nyúlt a világ egyik legismertebb és legünnepeltebb énekese, Taylor Swift.

Ha van celeb, akit a mesterséges intelligencia (vagyis inkább az azt használók) kipécézett magának, akkor az bizonyára Taylor Swift, aki évek óta eltökélten harcol a szerzői- és egyéb szomszédos jogait valamint képmáshoz fűződő jogait sárba tipró AI ellen.

Az amerikai énekesnő most egy újabb jogi eszközzel próbálja megakadályozni a visszaéléseket, így jogi képviselete múlt héten több védjegyoltalmi kérelmet is benyújtott az illetékes hivatalhoz, melyek elsősorban két mondatára és az ahhoz tartozó képi anyagra koncentrálnak, melyek a The Life of a Showgirl című új albumának beharangozójában szerepelnek.

A hazai IT felrázásához haza kell hozni a legjobbjainkat

Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat.

A menedzsment emellett védjegyoltalmat kért egy a sztárt testhez simuló fellépőruhában és rózsaszín gitárral a kezében ábrázoló fotóra is - Swift ezt a szettet viselte legutóbbi, Eras turnéján.

Az AI-hamisítványok ellen küzdő művészek többnyire végső lehetőségként nyúlnak a hasonló védjegyoltalmi bejegyzésekhez, az azokkal szembeni küzdelem azonban még így is komoly kitartást és felkészült jogi csapatot igényel. 

Legutóbb az Oscar-díjas Matthew McConaughey-nek lett annyira elege a deepfake-ekből és másolásokból, hogy védjegyoltalmat kért saját magára, illetve egyik, 1993-as debütáló szerepében elhangzó ikonikus mondatára.

