Taylor Swift is védjegyoltalommal harcol az AI ellen
Ha van celeb, akit a mesterséges intelligencia (vagyis inkább az azt használók) kipécézett magának, akkor az bizonyára Taylor Swift, aki évek óta eltökélten harcol a szerzői- és egyéb szomszédos jogait valamint képmáshoz fűződő jogait sárba tipró AI ellen.
Az amerikai énekesnő most egy újabb jogi eszközzel próbálja megakadályozni a visszaéléseket, így jogi képviselete múlt héten több védjegyoltalmi kérelmet is benyújtott az illetékes hivatalhoz, melyek elsősorban két mondatára és az ahhoz tartozó képi anyagra koncentrálnak, melyek a The Life of a Showgirl című új albumának beharangozójában szerepelnek.
A menedzsment emellett védjegyoltalmat kért egy a sztárt testhez simuló fellépőruhában és rózsaszín gitárral a kezében ábrázoló fotóra is - Swift ezt a szettet viselte legutóbbi, Eras turnéján.
Az AI-hamisítványok ellen küzdő művészek többnyire végső lehetőségként nyúlnak a hasonló védjegyoltalmi bejegyzésekhez, az azokkal szembeni küzdelem azonban még így is komoly kitartást és felkészült jogi csapatot igényel.
Legutóbb az Oscar-díjas Matthew McConaughey-nek lett annyira elege a deepfake-ekből és másolásokból, hogy védjegyoltalmat kért saját magára, illetve egyik, 1993-as debütáló szerepében elhangzó ikonikus mondatára.