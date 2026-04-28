AI-keresőt tesztel a YouTube

Szöveges összefoglalók és pontosabb videóajánlások várhatók az „Ask YouTube” nevű AI-funkciótól, amit egyelőre csak szűk körben tesztelhetnek a felhasználók.

Egyelőre csak az amerikai és 18 évnél idősebb előfizetők próbálgathatják a Google által birtokolt YouTube újítását, így a videómegosztó a keresőóriás valamennyi szolgáltatásához hasonlóan nem maradhat ki a chatbotos őrületből. A kísérleti funkció lényegében a Google AI Mode-hoz hasonló párbeszéd-alapú új kereső, amivel a felhasználók a várakozások szerint sokkal egyszerűbben találhatják meg a számukra érdekes tartalmakat és információkat.

A kiválasztott fiókok a hagyományos kereső jobb oldalán elhelyezett „Ask YouTube” gombbal érhetik el a funkciót, ami egy chatbot-szerű kezelőfelületre vezet. A promptoknak szánt dobozban a felhasználók kérhetik, hogy például „vicces elefántos”, vagy éppen „az Apollo-11 küldetés történetéről” szóló videókat szeretnének látni. A találati listán nem csak az ajánlott videókat listázza a rendszer, de további információkat jelenít meg adott témával kapcsolatban, és a további részletkérdések kibontását támogató dobozokat jelenít meg, így például rögtön látni lehet szövegesen összegezve is, hogy milyen főbb mérföldkövei voltak a holdraszállásnak.

A YouTube állítása szerint a jövőben szeretné elérhetővé tenni a funkciókat az ingyenes felhasználók számára is, de egyelőre még nincsenek konkrétumok az általános bevezetésről, sem arról, hogy más piacokon mikor lehet majd használni. Abból kiindulva, hogy a Google konkrétan mindenbe is AI-módokat és funkciókat pakol, valószínűleg sokat nem kell várni.