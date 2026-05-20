Nincs megegyezés, elkerülhetetlennek tűnik a sztrájk a Samsungnál

Lehajtott fejjel, könnyeivel küszködve állt ki helyi idő szerint szerda délután az újságírók elé a Samsung Electronics mintegy 48 ezer munkavállalóját képviselő szakszervezet vezetője, hogy bocsánatot kérjen a nyilvánosságtól, amiért minden igyekezet ellenére nem sikerült minden pontban megállapodásra jutni a munkáltatói oldallal - mivel a Samsung elfogadhatatlannak nevezte a követelések további vitát képező részeit, a dolgozók csütörtökön 18 napig tartó munkabeszüntetésbe kezdenek.

A dolgozókkal tradicionálisan hektikus viszonyt ápoló Samsung dél-koreai kollektívájánál április közepén kezdtek forrongani az indulatok, mivel a vállalat a szokásos bértárgyalások során a szakszervezetek szerint annak ellenére sem volt hajlandó versenyképes juttatáscsomagot biztosítani a gyárakban dolgozók számára, hogy a cég a memóriapiaci túlkereslet miatt gigantikus nyereséget kasszírozhatott az első negyedévben - és minden jel arra utal, hogy a nyereségességi mutatók rövid távon nem romlanak majd.

A kormányzat közvetítésével zajló tárgyalásokon az álláspontok valamelyest közeledtek egymáshoz az elmúlt napokban, a bónuszok kapcsán azonban nem sikerült megegyezni. Itt a szakszervezetek szilárdan kitartottak amellett, hogy a menedzsment törölje el a bónuszplafont, mely jelenleg az alapbér maximum 50%-a lehet, illetve éves profitjának 15%-át különítse el bónuszkeretnek.

A munkabeszüntetés elkerülésében a Samsung a becsontosodottnak tűnő álláspontok dacára láthatóan az utolsó pillanatig bízik, a cégvezetés legalábbis közölte, hogy semmilyen körülmények között nem kerülhet sor a teljes munkabeszüntetésre, ami abból a szempontból mindenképpen helytálló, hogy a vállalat kérelmére a bíróság előírta a szakszervezet számára, hogy 7087 munkavállalónak a demonstráció idején is biztosítania kell a minimális termelést.

Az érintett szakszervezet a Samsung teljes dél-koreai kollektívájának mintegy 38 százalékát képviseli, ők jellemzően alacsonyabb képzettséget igénylő munkakört beöltő, félvezetőgyárakban dolgozó alkalmazottak, akik nélkül a vállalat memóriagyártó kapacitása drasztikus mértékben visszaesik. Ez a jelenlegi, túlkeresleti helyzetben a lehető legrosszabbat jelenti mind a Samsung ügyfelei, mind a gyártó, tágabb értelemben pedig az egész dél-koreai gazdaság számára.

A sztrájk elkerüléséhez végső esetben a kormány is hozzájárulhat olyan rendkívüli intézkedésekkel, mely nemzetgazdasági érdekekre hivatkozva 30 napra lényegében megvonná a sztrájkjogot. Ehhez hasonló intézkedésekre utoljára 2005-ben került sor Dél-Koreában, amikor a Korean Air pilótái nem vették fel a munkát, ám négy napon belül engedtek a nyomásnak és elfogadták a munkáltató ajánlatát.