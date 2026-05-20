A Parlament elé kerül az életkor-ellenőrzés ügye

Miközben a jogalkotók a fél világon erről egyezkedtek, Magyarországon a választási kampány idején nem jutott hangsúlyos szerep a fiatalkorúak közösségimédia-használatának visszaszorítására irányuló törvényalkotásnak, ám ez rövidesen változhat, az új Országgyűlés kereszténydemokrata frakciója ugyanis tegnap benyújtotta az első olyan törvényjavaslatot, mely konkrét intézkedéseket, előírásokat fogalmaz meg a témában.

A gyermekek egészséges fejlődési lehetőségének megteremtésére hivatott törvényjavaslat két ponton egészítené ki a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt a cél érdekében.

A javaslat értelmében az okostelefonok, laptopok, asztali számítógépek, tabletek, digitális televíziózást biztosító (sic!) TV-berendezések, játékkonzolok, VR-headsetek és okosórák értékesítése során a forgalmazót köteleznék egy olyan tájékoztatást jól látható helyen közzétenni, mely a "6 éves korig a használata nem ajánlott" szöveget tartalmazza. A kötelezettség egyaránt vonatkozna a bolti és az online értékesítési csatornákra.

A második pillér egy uniós szinten létező előírást emel újabb szintre azzal, hogy előírja, hogy az ún. magas kockázatú platformokat üzemeltető szolgáltatóknak a 16. életévét be nem töltött személyek védelme érdekében hatékony életkor-ellenőrzési rendszert kell bevezetniük, mely által biztosítani kell, hogy a platformokhoz 13. életévét be nem töltött fiatalkorúak egyáltalán ne, 16. évnél fiatalabbak pedig csak korlátozottan férhessenek hozzá.

Az életkor-ellenőrzés módját a javaslat szerint a kormány végrehajtási rendelete szabályozná, annak formája pedig lehet az európai digitális személyiadat-tárca integrációja, akár egy önálló alkalmazás vagy a Digitális Állampolgárság Programra épülő azonosítás. A jogszabálytervezet kimondja, hogy az életkor-ellenőrzés során kizárólag a szükséges személyes adatok kezelhetők.