Podcastekkel erősít az HBO Max

A Netflix után az HBO Max is podcastekkel bővíti tartalmi kínálatát előfizetői számára a kulcsfontosságú régiókban, a streamingszolgáltató hazai képviseletének bejelentése szerint Európában is elérhetővé teszi az audió és videós podcasteket. A hangfelvételek meghallgathatóak lesznek a nagyobb podcast platformokon (például Apple Podcasts, Spotify) is, de a videós adások kizárólag az HBO Max előfizetői számára lesznek elérhetőek a főalkalmazáson belül. Ez egyszerre két célt is szolgál, mivel a hangalapú tartalmak szélesebb közönséget tudnak elérni, de a videós exkluzív tartalmak ösztönzik az előfizetőket.

Az HBO Max elsődleges célkitűzése, hogy a már meglévő franchise-ok és sorozatok mellé kínáljon kísérő tartalmakat, kulisszák mögötti és az alkotók által vezetett beszélgetéseket. A bejelentés is tükrözi a mostanság látható trendet, miszerint a platformok már nem csupán videotartalmakban gondolkodnak, hanem komplex médiakörnyezetet alakítanak ki, hogy a nézők hosszabb ideig kapcsolódjanak egy adott univerzumhoz.

Júniustól kezdve több olyan franchise-központú adást is meghallgathatnak már a felhasználók, melyek középpontjában a Trónok harca és annak univerzuma áll, ezek mellett még a The Last Of Us, a The Pitt és a The Comeback címekhez kapcsolódó kísérő beszélgetések érkeznek. Az európai podcastplatform hivatalosan május 19-én indul a Harry Potter: A hivatalos film podcast debütálásával, az első két részt hetente követik majd újabb epizódok.

A podcastek integrálása egyébként egy költséghatékony eszköz lehet a streamingcégek számára, mert viszonylag alacsony gyártási költséggel képes magas elköteleződést generálni. Ráadásul a podcast műfaj népszerűsége minden metrika szerint meredeken emelkedik, leginkább a Z-generációs tartalomfogyasztók körében. A videós podcastek megszerzésére egyre nagyobb erőforrást fordítanak a legnagyobb streamingplatformok, a YouTube uralma ugyanakkor egyelőre stabilnak látszik ezen a téren.

A Netflix már 2022-ben bevezette a videós podcasteket, és tavaly ősszel társult a Spotify-jal is a válogatott sport, kultúra, életmód és bűnügyi témájú adásokra tartalmi kínálata bővítése érdekében. Közelmúltbeli iparági jelentése szerint a Paramount+ szintén tervezi a podcastek piacára való belépést.