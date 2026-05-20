Az eddig ismert Google Keresőnek ezennel vége

Mindent a mesterséges intelligenciára felrakva gyakorlatilag egy az egyben kukázza az elmúlt negyed évszázad legsikeresebb termékét a Google. Teljesen átalakul, illetve a jelenlegi formájában lényegében megszűnik a Kereső, ezzel párhuzamosan megváltozik a keresési folyamat célja is: az új koncepció alapján a rendszer már nem weboldalakat listáz, hanem információkat gyűjt a felhasználóknak, illetve azok alapján akár cselekszik is.

Hello intelligens kereső!

Az idei Google I/O konferencián bemutatott új, "intelligens kereső" a tavaly megjelent, a kiadók által élesen bírált AI Overview továbbgondolásaként, továbbfejlesztéseként jött létre, a hátterében pedig a szintén a konferencián leleplezett Gemini 3.5 Flash modell dolgozza fel a lekéréseket, mely amellett, hogy gyorsabb következtetéses feladatvégrehajtást ígér, képes többféle formátumot is kezelni és értelmezni.

Az új keresőmező mérete ennek megfelelően dinamikusan változik azért, hogy a komplexebb szöveges lekérések elférjenek, illetve képes videókat, képeket, fájlokat vagy akár megnyitott Chrome böngészőfüleket is bemenetként használni.

A fenti képességek egy része már korábban elérhetővé vált a nagyközönség számára a Keresőbe szintén tavaly integrált AI Mode révén, az új Kereső azonban a Google szerint már jóval szervesebb integrálja magába azokat az AI-képességeket, melyek eddig többnyire elkülönülten működtek a fő keresősávtól.

A megújuló AI-alapú Kereső abból a szempontból is teljes paradigmaváltást hoz a megszokott rendszerhez képest, hogy egy-egy kérdésre adott válasz esetén újabb releváns kérdéseket lehet feltenni a motornak, mely így még pontosabb, személyre szabottabb válaszokat adhat - állítja a Google.

A mesterséges intelligenciával felturbózott, illetve átszabott keresőbe a nyáron beköltöznek az ügynökök is, melyek a kezdeti utasításoknak megfelelően a háttérben feltúrják, illetve folyamatosan figyelik a webet. A Google példaként említi például az egyes részvénypiacok mozgásának figyelését, ahol a felhasználó kijelölheti, hogy mely paraméterek változása esetén kér jelzést a rendszertől,

A koncepció pedig végeredményben az, hogy a Kereső végezze el a piszkos munkát (az információkeresést) a háttérben, mellyel leveszi az időigényes információgyűjtés terhét a felhasználó válláról.

Az ügynökök komplex, többlépcsős munkafolyamatok elvégzésére is képesek lesznek, így például szállásfoglalásra, árösszehasonlításra és közvetlen vásárlási folyamatok intézésére is befoghatók lesznek a Google tervei szerint.

Szintén a nyáron várható az Antigravity fejlesztői környezet integrálása a Keresőbe, mely eddig ezen a területen soha nem alkalmazott vizualizációs képességekkel bővíti a rendszert. A keresőcég szerint ezzel a keresőtalálatok valójában egy interaktív weboldallá válnak, ahol a témában feltett újabb és újabb kérdésekre valós időben készített grafikonokat, ábrákat vagy akár rövid szemléltető videókat készít a motor.

Ez a képesség egyelőre csak a Google AI Pro és Ultra felhasználók számára lesz elérhető és kizárólag az Egyesült Államokban, a többi agent-képességek ugyanakkor világszerte hozzáférhetők lesznek, jellemzően először szintén a fizetős ügyfelek esetében.

A nyári nagy megújulás részeként a Google 200 ország 98 nyelvén elérhetővé teszi a Pesonal Intelligence modult az AI Mode-ban, mellyel a felhasználó opcionálisan összekapcsolahtja a keresőmotort a Gmaillel, a Fotókkal vagy a Naptár alkalmazással, melyekkel az elképzelések szerint még relevánsabb válaszokat állíthat elő a rendszer.

A fenti változások újabb csapást jelenthetnek a kiadóknak, melyek üzleti modelljeiket az elmúlt években, évtizedekben arra építették, hogy a keresőrangsorban akár organikusan, akár jelentős összegeket fizetve minél feljebb verekedjék magukat. Az alkalmazkodásra rendelkezésre álló rövid időszak még reménytelenebbé teszi a helyzetüket, ugyanakkor a Google számára is hozhat új kihívásokat a legnagyobb árbevétellel kecsegtető termék drasztikus átalakítása, különösen úgy, hogy a felhasználók jelentős részétől nem számít bevételre.