HUP Gamekapocs
Szerző: Bőle György

2026. május 8. 12:07

Az IT munkaerőpiac kilábalása állandó délibáb lett

Túl sok, és számos esetben ellentétes hatás éri az IT munkaerőpiacot, a kínálati piac a béreket, a költséges AI pedig a headcountot eszi. Sosem volt még ilyen nehéz egy karriert menedzselni. 2026-os álláspiaci pillanatkép a 80. kraftie adásban.

Az IT munkaerőpiac vesszőfutása folytatódik, a kilábalás állandó délibáb lett. A megjelenő bérszakadék a homályos bértranszparencia rendelettel, a HR büdzsé a megszaladó AI költségekkel ütközik. Ember legyen a talpán, aki eligazodik ebben.

Az adásban elhangzott hivatkozások a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a YouTube csatornánkon, és immár a YouTube Music-on is.

