A SnapChat és a BeReal inspirálta az Instagram új funkcióját

A közvetlenebb, hétköznapibb megosztásokra erősítene az Instagram új funkciója, hogy több fiatalt tartson a platformon. Az ötletet persze már láttuk valahol.

A Metát ismerve nem meglepő, hogy a cég ismét a versenytársak szolgáltatásaiból „inspirálódik”, mondjuk ki: lemásol megoldásokat. Egyes kiválasztott felhasználóknál tegnap már felugorhatott az értesítés az Instagram legújabb „Instants” (Gyorsképek) funkciójáról, mely a Snapchat, a BeReal és a Locket szolgáltatásokból merít.

A funkció lényege, hogy a felhasználó által megosztott gyorsfelvételt csak egyszer tekinthetik meg a közeli ismerősök vagy követők, utána többször nem. Egy gyorsfelvétel alapvetően 24 óráig marad a rendszerben, ami az instasztorikhoz teszi hasonlóvá, de az „Instants” sokkal inkább a gyorsaságra és az egyszeri elérhetőség élményére van kihegyezve.

Az IT munkaerőpiac kilábalása állandó délibáb lett Túl sok, számos esetben ellentétes hatás éri az IT munkaerőpiacot, a kínálati piac a béreket, a költséges AI pedig a headcountot eszi. Túl sok, számos esetben ellentétes hatás éri az IT munkaerőpiacot, a kínálati piac a béreket, a költséges AI pedig a headcountot eszi.

Az IT munkaerőpiac kilábalása állandó délibáb lett Túl sok, számos esetben ellentétes hatás éri az IT munkaerőpiacot, a kínálati piac a béreket, a költséges AI pedig a headcountot eszi.

Az egyre sterilebbé és megszerkesztetté vált közösségi médiára adott válaszként robbant be pár éve a BeReal, ami a valós idejű, mesterkélt filterek nélküli megosztás ígéretével keltette fel a felhasználók figyelmét egy valós piaci igényt felfedezve. Az Instants szinte ugyanezt a filozófiát követi, mivel a gyorsképek esetében egyáltalán nem lehetséges az utólagos szerkesztés. Ugyan a fotókhoz lehet szöveget írni, de klasszikus filterek vagy komolyabb képszerkesztői eszközök nem érhetők el.

A funkció több elemében is erősen emlékeztet a Snapchatre. Az eltűnő képek, az egyszeri megtekintés, valamint a képernyőfotók korlátozása mind olyan funkciók, amelyek a Snapchat sikerének alapját jelentették. A különbség, hogy az Instants mélyen integrálódik az Instagram meglévő infrastruktúrájába: a funkció közvetlenül a beérkező üzeneteken keresztül érhető el, és a felhasználók meglévő Instagram-kapcsolatait használja. Az Instants a Meta egyes országokban különálló alkalmazásként is teszteli, ami nagyon hasonlít a Threads indulásakor alkalmazott stratégiára.